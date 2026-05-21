به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیاننژاد با تبریک ۳۱ اردیبهشت ماه بهعنوان روز ملی بومگردیها گفت:در حال حاضر ۱۹۰ اقامتگاه بومگردی دارای پروانه بهرهبرداری در سطح استان فعال هستند و بیش از ۵۰۰ پرونده متقاضی نیز در مسیر صدور مجوز قرار دارد و این واحدها در نقاط مختلف استان بهعنوان پرچمداران گردشگری تجربهمحور و معرفیکنندگان فرهنگ بومی فعالیت میکنند.
معاون گردشگری استان فارس با بیان اینکه سیاستهای حمایتی دولت نقش مهمی در رشد این بخش داشته است، افزود: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با هدف تسهیل روند سرمایهگذاری در حوزه بومگردی، فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کرده و از جمله با حذف الزام تغییر کاربری، عدم نیاز به موافقت اصولی و صدور مجوز در قالب واحدهای تبدیلی، زمینه توسعه این نوع تأسیسات گردشگری را فراهم کرده است.
زاهدیاننژاد ادامه داد: در استان فارس نیز این سیاستها با استقبال سرمایهگذاران همراه بوده و تلاش شده است با توسعه اقامتگاههای بومگردی، گردشگری در سراسر استان بهصورت متوازن توزیع شود.
او همچنین از اجرای برنامههای حمایتی جدید در سال جاری خبر داد و گفت: اعطای تسهیلات بانکی کمبهره در قالب تبصره ۱۵ با همکاری بانکهای عامل در دستور کار قرار دارد و همچنین تفاهمنامههایی با بنیاد علوی و بنیاد برکت برای حمایت از این واحدها منعقد شده است.
معاون گردشگری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به طرح ابتکاری پویش ریحانه اشاره کرد و افزود: این پویش با مشارکت داوطلبانه اقامتگاههای بومگردی و سایر تأسیسات گردشگری آغاز شده و در قالب آن، واحدها در ایام غیرتعطیل با ارائه تخفیف به گردشگران، بهویژه کارکنان دستگاهها و سازمانها، زمینه افزایش سفرهای داخلی و رونق گردشگری استان را فراهم میکنند.
زاهدیان در پایان با تأکید بر نقش اجتماعی و فرهنگی بومگردیها گفت: اقامتگاههای بومگردی از مصادیق مشاغل خانگی هستند که میتوانند فرهنگ، آیین مهماننوازی ایرانی و ویژگیهای بومی هر منطقه را در قالب گردشگری تجربهمحور به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنند؛ در این میان، مدیریت خانوادگی نقش کلیدی در پایداری و کیفیت خدمات این واحدها دارد.
