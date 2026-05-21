۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

معاون گردشگری استان فارس خبرداد:

فارس با ۱۹۰ اقامتگاه بوم‌گردی فعال در مسیر توسعه گردشگری پایدار

فارس با ۱۹۰ اقامتگاه بوم‌گردی فعال در مسیر توسعه گردشگری پایدار

معاون گردشگری استان فارس از نقش مهم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعه گردشگری فرهنگی و توزیع متوازن سفر در استان خبر داد.

به گزارش  خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد  با تبریک ۳۱ اردیبهشت ماه به‌عنوان روز ملی بوم‌گردی‌ها گفت:در حال حاضر ۱۹۰ اقامتگاه بوم‌گردی دارای پروانه بهره‌برداری در سطح استان فعال هستند و بیش از ۵۰۰ پرونده متقاضی نیز در مسیر صدور مجوز قرار دارد و این واحدها در نقاط مختلف استان به‌عنوان پرچمداران گردشگری تجربه‌محور و معرفی‌کنندگان فرهنگ بومی فعالیت می‌کنند.

معاون گردشگری استان فارس با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی دولت نقش مهمی در رشد این بخش داشته است، افزود: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تسهیل روند سرمایه‌گذاری در حوزه بوم‌گردی، فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کرده و از جمله با حذف الزام تغییر کاربری، عدم نیاز به موافقت اصولی و صدور مجوز در قالب واحدهای تبدیلی، زمینه توسعه این نوع تأسیسات گردشگری را فراهم کرده است.

زاهدیان‌نژاد ادامه داد: در استان فارس نیز این سیاست‌ها با استقبال سرمایه‌گذاران همراه بوده و تلاش شده است با توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، گردشگری در سراسر استان به‌صورت متوازن توزیع شود.

او همچنین از اجرای برنامه‌های حمایتی جدید در سال جاری خبر داد و گفت: اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره در قالب تبصره ۱۵ با همکاری بانک‌های عامل در دستور کار قرار دارد و همچنین تفاهم‌نامه‌هایی با بنیاد علوی و بنیاد برکت برای حمایت از این واحدها منعقد شده است.

معاون گردشگری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به طرح ابتکاری پویش ریحانه اشاره کرد و افزود: این پویش با مشارکت داوطلبانه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری آغاز شده و در قالب آن، واحدها در ایام غیرتعطیل با ارائه تخفیف به گردشگران، به‌ویژه کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها، زمینه افزایش سفرهای داخلی و رونق گردشگری استان را فراهم می‌کنند.

زاهدیان در پایان با تأکید بر نقش اجتماعی و فرهنگی بوم‌گردی‌ها گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی از مصادیق مشاغل خانگی هستند که می‌توانند فرهنگ، آیین مهمان‌نوازی ایرانی و ویژگی‌های بومی هر منطقه را در قالب گردشگری تجربه‌محور به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنند؛ در این میان، مدیریت خانوادگی نقش کلیدی در پایداری و کیفیت خدمات این واحدها دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405023102429
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha