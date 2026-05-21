به گزارش خبرنگار میراث آریا، صدیقه اوجی امروز 31 اردیبهشت ماه 1405 با تأکید بر ضرورت تبدیل اماکن تاریخی به فضاهای زنده شهری، میزبانی ارگ کریم‌خانی از رویدادهای آموزشی و فرهنگی را گامی در جهت حفاظت پویا از این آثار ارزشمند دانست.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی زندیه با اشاره به برگزاری نشست تخصصی مهندسان و متخصصان حوزه مرمت بناهای تاریخی با موضوع بررسی پنج دهه فعالیت‌های مرمتی در ارگ کریم‌خان زند، افزود: ارگ کریم‌خان زند به عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای دوره زندیه، طی نیم قرن اخیر (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۵) شاهد فراز و نشیب‌ها و تجربیات گران‌بهایی در حوزه مرمت بوده استواکنون در آستانه پنجاهمین سال این مجاهدت‌های تخصصی، بر آن شدیم تا در نشستی علمی با حضور پیشکسوتان و اساتید این حوزه، به بررسی دقیق فعالیت‌های انجام شده بپردازیم.

اوجی افزود: این نشست تخصصی با حضور سخنرانان برجسته کشوری و استانی از جمله جناب آقای دکتر خاکسار، جناب آقای دکتر بامداد و جناب آقای مهندس بصیری برگزار شد و ابعاد فنی، چالش‌ها و دستاوردهای مرمتی این بنای باشکوه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در اماکن تاریخی اظهار داشت: نگاه ما به ارگ کریم‌خانی و مجموعه زندیه، صرفاً تماشای کالبد معماری نیست. وقتی یک دوره آموزشی در حوزه‌هایی مثل صنایع‌دستی، مرمت یا تاریخ در دل این بنا برگزار می‌شود، دانش‌پژوه روح اثر را لمس می‌کند. این حضور فیزیکی در فضایی که خود بخشی از تاریخ است، یادگیری را به یک تجربه عمیق زیباشناختی و هویتی تبدیل می‌کند.

مدیر مجموعه زندیه به ظرفیت‌های بی‌نظیر این بنا برای میزبانی از رویدادهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: در هفته میراث‌فرهنگی و سایر ایام سال، ارگ کریم‌خانی به کانون رویدادهای هنری، شب‌های شعر و نمایشگاه‌های تخصصی تبدیل شده است. میزبانی از این رویدادها باعث می‌شود که میراث فرهنگی از حالت “موزه‌ای” خارج شده و به متن زندگی مردم بازگرددما معتقدیم بهترین راه برای حفاظت از یک بنای تاریخی، حضور مردم و جریان داشتن زندگی در آن است.

اوجی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های ما در هفته میراث‌فرهنگی با هدف آشتی دادن نسل جوان با مفاخر دوره زندیه طراحی شده است از کارگاه‌های زنده مرمت تا نشست‌های تخصصی معماری، همگی تلاش می‌کنند تا نشان دهند میراث فرهنگی یک موضوع مربوط به گذشته نیست، بلکه دارایی ارزشمندی برای ساختن آینده‌ای اصیل است.

