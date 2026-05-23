ملاصدرا؛ بخشی از شناسنامه هویت فرهنگی ماست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی گفت: ملاصدرا با بنیان نهادن حکمت متعالیه و پیوند میان برهان، شهود و وحی، تحولی بنیادین در تفکر بشری ایجاد کرد این حکیم فرزانه بخشی از شناسنامه هویت فرهنگی ماست که نبوغ خود را در کالبد معماری قدسی مدرسه خان شیراز به بلوغ رساند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به پویایی کنونی مدرسه خان افزود: جای بسی خوشبختی است که این بنای باشکوه، امروز تحت اشراف و هدایت‌های عالمانه حضرت آیت‌الله ملک‌حسینی، همچنان کانون جوشش حکمت است. ایشان با نگاهی ژرف، راه ملاصدرا را در تربیت اندیشمندان بزرگ ادامه می‌دهند تا این میراث کهن، زنده و انسان‌ساز باقی بماند.

مریدی با تأکید بر اینکه مدرسه خان باید به جایگاه شایسته خود به عنوان «قطب حکمت جهان اسلام» بازگردد، اعلام کرد که این اداره‌کل برای همکاری همه‌جانبه با تولیت در ۵ محور اصلی آمادگی کامل دارد.

او افزود: تداوم مرمت‌های تخصصی و حفاظتی با صیانت از کالبد تاریخی مدرسه خان و با استفاده از تخصص مرمت‌گران زبده برای حفظ اصالت بنا، بهسازی نورپردازی و مبلمان محیطی و ارتقای کیفیت بصری و محیطی بنا جهت میزبانی شایسته از نشست‌های علمی و فکری، تسهیل در ثبت‌های جهانی و ملی با پیگیری برای معرفی بیشتر این بنا در سطح بین‌المللی به عنوان پیوست فرهنگی تمدن شیراز، تعریف محور گردشگری حکمت و ایجاد پیوند میان خانه‌ ملاصدرا، مدرسه خان و سایر مراکز علمی تاریخی برای رونق گردشگری مذهبی و علمی و حمایت از موزه‌- گنجینه‌های اسناد و همکاری در ایجاد فضایی برای نمایش نسخ خطی و آثار حکمی مرتبط با مکتب شیراز در دل این مجموعه محورهایی است که مورد توجه میراث فرهنگی استان فارس است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ابراز امیدواری کرد که با این هم‌افزایی، مدرسه خان بیش از پیش به عنوان نگین درخشان حکمت در قلب شیراز بدرخشد و شاهد تربیت نسلی باشد که ادامه‌دهنده راه پرفروغ پیروان حکمت متعالیه در این سرزمین باشند.

