به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد امروز ۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در این دیدارها، با اشاره به نقش مهم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رونق گردشگری استان گفت: بوم‌گردی‌ها یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری فارس هستند که علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق روستایی، نقش مؤثری در حفظ فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی بومی دارند.

معاون گردشگری استان فارس با تأکید بر اهمیت حمایت از فعالان این حوزه افزود: توسعه بوم‌گردی می‌تواند زمینه‌ساز توزیع متوازن گردشگر در مناطق مختلف استان و تقویت گردشگری پایدار باشد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیز حمایت از این مجموعه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

زاهدیان نژاد همچنین در گفت‌وگو با مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، در جریان مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان قرار گرفت و بر پیگیری موضوعات مطرح شده در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

در این برنامه، بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز با قدردانی از حضور مسئولان حوزه گردشگری، خواستار استمرار تعامل و حمایت از فعالان این بخش شدند.

روز ملی بوم‌گردی فرصتی برای پاسداشت تلاش فعالانی است که با حفظ هویت فرهنگی و معماری بومی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور ایفا می‌کنند و زمینه آشنایی گردشگران با سبک زندگی محلی را فراهم می‌سازند.

