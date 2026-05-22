۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۸

بازدید از اقامتگاه های بوم‌گردی استان فارس

معاون گردشگری استان فارس همزمان با روز ملی بوم‌گردی، با حضور در چند اقامتگاه بوم‌گردی استان، این روز را به فعالان حوزه بوم‌گردی تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد امروز ۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در این دیدارها، با اشاره به نقش مهم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رونق گردشگری استان گفت: بوم‌گردی‌ها یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری فارس هستند که علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق روستایی، نقش مؤثری در حفظ فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی بومی دارند.

معاون گردشگری استان فارس با تأکید بر اهمیت حمایت از فعالان این حوزه افزود: توسعه بوم‌گردی می‌تواند زمینه‌ساز توزیع متوازن گردشگر در مناطق مختلف استان و تقویت گردشگری پایدار باشد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیز حمایت از این مجموعه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

زاهدیان نژاد همچنین در گفت‌وگو با مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، در جریان مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان قرار گرفت و بر پیگیری موضوعات مطرح شده در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

در این برنامه، بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز با قدردانی از حضور مسئولان حوزه گردشگری، خواستار استمرار تعامل و حمایت از فعالان این بخش شدند.

روز ملی بوم‌گردی فرصتی برای پاسداشت تلاش فعالانی است که با حفظ هویت فرهنگی و معماری بومی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور ایفا می‌کنند و زمینه آشنایی گردشگران با سبک زندگی محلی را فراهم می‌سازند.

کد خبر 1405030100034
بهپور کریمیان
دبیر محمد آوخ

