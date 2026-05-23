به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ با ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان، روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس موفق به کسب عنوان روابطعمومی منتخب سال ۱۴۰۴ شد.
استاندار و رئیس شورای اطلاعرسانی استان فارس، با اهدای لوح سپاسی که به فرزاد زارع سرپرست روابط عمومی میراث فرهنگی فارس اهدا شد، از تلاشهای ارزنده مدیریت و مجموعه روابطعمومی این ادارهکل در مسیر تبیین صادقانه مسیر خدمت و روایت دقیق پیشرفتها قدردانی کرد.
استاندار فارس در این لوح، انتخاب روابطعمومی میراثفرهنگی فارس به عنوان واحد منتخب در اطلاعرسانی اثربخش و جریانساز را نتیجه ارزیابیهای دقیق کمیته ارزیابی استانداری دانسته و از ارتقای ارتباطات سازمانی و همافزایی برای تحقق اهداف توسعهای استان قدردانی کرده است.
لازم به ذکر است که این موفقیت به پاس عملکرد درخشان این واحد در برقراری پیوند میان مردم و دولت و همچنین اطلاعرسانی هوشمندانه در حوزههای تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حاصل شده است.
انتهای پیام/
نظر شما