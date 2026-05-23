به گزارش میراثآریا، منیژه هادیان دهکردی معاون پژوهشی پژوهشگاه و دبیر نشست در این آغاز این پنل گفت: زمانی که از میراث ملموس سخن میگوییم بحث محوطههای باستانی، آثار و اشیای موزهای، بناهای تاریخی، میراث طبیعی و گردشگری و ... به میان میآید.
او با بیان این مطلب که میراث ملموس تنها کالبد آثار نیست و در واقع بخشی از هویت و حافظه تاریخی بشر به حساب میآید، تصریح کرد: محور این گفتوگو بحران و خطراتی است که آثار را تهدید میکنند و میتوانند ریشههای فرهنگی و تاریخی را نشانه بگیرند.
هادیان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر ما با تهدیدات و بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشسوزی، جنگ و ... مواجه بودهایم که آسیبهای زیادی را به آثار تاریخی وارد کردهاند، افزود: حفاظت و صیات از آثار تنها یک فعالیت درون سازمانی نیست بلکه ما برای حفاظت به زنجیره مدیریت بحران وصل هستیم که میتواند منجر به حفظ سرمایه اجتماعی شود و باید از زوایای مختلف به بحث حفاظت از آثار بپردازیم.
معاون پژوهشی پژوهشگاه میراثفرهنگی گفت: این پنل ویژگی و رویکردی خاص دارد و آن رویکرد میان رشتهای است که شرکت کنندگان در حوزههای مختلف میراث ملموس، به ارائه نظرات خود در رابطه با تهدیدات و خطرات پیش رو پرداخته و نحوه ایفای نقش ما را در مدیریت پیش و پس از بحران بیان میکنند.
در ادامه این پنل معصومه مصلی سرپرست پژوهشکده باستانشناسی، غلامرضا رحمانی رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی، بابک افشار معاون پژوهشکده میراث معماری و شهری، ناصری رضایی مدیر گروه گردشگری و پویا صادقی فرشباف مدیر گروه میراثطبیعی هر یک با توجه به مواردی که توسط دبیر نشست به آن اشاره شد، با توجه به حوزههای مورد مطالعه خود به برخی از بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی گذشته و پیش رو همچون جنگ، خطرات پیش رو و آسیبهای وارد آمده برای میراث ملموس، موضوعات پیش از بحران، اقدامات پیشگیرانه و اینکه چه تدابیر برای کاهش خطر و افزایش تابآوری باید اندیشیده شود سخن گفتند.
در بخش پایانی نیز موضوعات حفاظت اضطراری حین بحران، اقدامات اضطراری و نحوه مدیریت حین و پس از بحران، نحوه بازسازی و احیای در زمان بحران و تبیین نقش پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در این حوزه بصورت درون سازمانی و در همکاری با سایر دستگاه ها از سوی معاون پژوهشی، روسای پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی عنوان و به بحث نهاده شد.
