بهگزارش میراثآریا، فریدون فعالی از راهاندازی پویش «احیای میراثفرهنگی» باهدف حمایت از روند مرمت و بازسازی آثار تاریخی آسیبدیده از حملات ددمنشانه آمریکایی- صهیونی خبر داد، و گفت: این پویش پس از حملات نظامی آمریکایی-صهیونیستی به برخی آثار تاریخی و فرهنگی کشور و باهدف تقویت مشارکتهای مردمی در حوزه حفاظت و احیای میراثفرهنگی راهاندازی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: از ابتدای فعالیت این پویش، اعضا در حاشیه تجمعات شبانه مردمی در استان گلستان با برپایی غرفههای فرهنگی و آموزشی با عنوان «گردآفریدان ایران» بهویژه برای کودکان و نوجوانان، برنامههای متنوعی را اجرا کردهاند.
او ادامه داد: برگزاری مسابقه «دلنوشته برای اماکن تاریخی آسیبدیده» باهدف درج در بیانیه محکومیت کودکان و نوجوانان ایران نسبت به حملات نظامی به آثار تاریخی خطاب به سازمان یونسکو و دیگر سازمانهای جهانی مرتبط، طراحی و نصب بنرهای معرفی آثار آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، برگزاری برنامهها و مسابقات فرهنگی با محوریت معرفی آثار تاریخی آسیبدیده کشور و تولید و پخش کلیپهای آموزشی درباره آسیبهای واردشده به آثار تاریخی و پخش آن در تجمعات مردمی استان ازجمله مهمترین اقدامات این پویش بوده است.
فعالی تصریح کرد: این فعالیتها در راستای افزایش آگاهی عمومی، بهویژه در میان نسل نوجوان و جوان، نسبت به اهمیت صیانت از میراثفرهنگی و نقش آن در هویت ملی و تمدنی کشور انجام شده است.
انتهای پیام/
نظر شما