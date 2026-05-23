بهگزارش میراثآریا، جلسه هماهنگی راهاندازی مسیر هوایی مستقیم گرگان- تاجیکستان امروز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ با حضور عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، علی متانت مدیرکل فرودگاههای گلستان و جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط، باهدف توسعه بازار گردشگری و تقویت گردشگری سلامت میان گلستان و تاجیکستان، در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در این جلسه با تشریح ظرفیتهای مشترک فرهنگی و گردشگری میان ایران و تاجیکستان بیان کرد: کشور تاجیکستان کشوری خانوادهمحور است و مردم این کشور توجه ویژهای به حوزه تفریح، سفر و گردشگری خانوادگی دارند که این موضوع میتواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاریهای گردشگری با استان گلستان باشد.
فریدون فعالی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری سلامت افزود: در حال حاضر ۱۴ بیمارستان دارای مجوز IPD در گلستان فعالیت دارند که از ظرفیت قانونی پذیرش بیماران خارجی برخوردار هستند، اما تاکنون نتوانستهایم بهصورت مطلوب از این ظرفیت برای توسعه گردشگری سلامت استفاده کنیم.
او نبود پرواز مستقیم، ضعف در تولید محتوای مناسب، نبود برنامهریزی منسجم و کمبود معرفی ظرفیتهای استان را ازجمله موانع گسترش تعاملات با تاجیکستان دانست و گفت: بخش دولتی میتواند زمینه ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه را فراهم کند و بخش خصوصی نیز باید از این فرصتها بهرهبرداری کند. ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیز تلاش میکند از هر مسیری که بتواند به توسعه بازار گردشگری گلستان کمک کند، حمایت و زمینهسازی لازم را انجام دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان همچنین بر ضرورت طراحی بستههای سفر از سوی دفاتر خدمات مسافرتی تأکید کرد و افزود: با برقراری پروازهای جدید، دفاتر خدمات مسافرتی باید بستههای جذاب گردشگری متناسب با ظرفیتهای استان طراحی کنند تا بتوان از این فرصت به شکل مطلوب بهرهبرداری کرد.
گردشگری سلامتمحور توسعه تعاملات گلستان و تاجیکستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات فرهنگی میان گلستان و تاجیکستان گفت: تاجیکستان کشوری با فرهنگ غنی و دارای مشترکات فراوان فرهنگی و تاریخی با مردم ایران و بهویژه استان گلستان است که این موضوع میتواند زمینهساز توسعه روابط دوجانبه باشد.
عبدالعلی کیانمهر گردشگری سلامت را یکی از مهمترین محورهای همکاری میان گلستان و تاجیکستان عنوان کرد و افزود: توسعه گردشگری سلامت میتواند بهعنوان پل ارتباطی مؤثری میان دو طرف عمل کند و زمینه رونق اقتصادی و گردشگری استان را فراهم آورد.
او همچنین برنامهریزی برای برگزاری نشست مشترک با حضور سفیر تاجیکستان در گلستان را از الزامات توسعه تعاملات با این کشور خواند، و گفت: تلاش میکنیم با برگزاری جلسات تخصصی و تقویت تعاملات رسمی، زمینه توسعه همکاریها و برقراری این مسیر هوایی فراهم شود.
استقبال از پروازهای خارجی در فرودگاه گرگان
مدیرکل فرودگاههای گلستان نیز در این جلسه با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای راهاندازی این مسیر پروازی بیان کرد: مکاتبات لازم با شرکت هواپیمایی معراج و همچنین مسئولان کشور تاجیکستان برای برقراری پرواز گرگان- تاجیکستان انجام شده است.
علی متانت با بیان اینکه استقبال خوبی از پروازهای خارجی فرودگاه گرگان صورت گرفته است، افزود: در حال حاضر استقبال از پروازهای خارجی حتی بیشتر از پروازهای داخلی در فرودگاه گرگان است که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در توسعه مسیرهای بینالمللی است.
او همچنین از پیگیری برای راهاندازی مسیرهای پروازی جدید داخلی خبر داد و گفت: راهاندازی پروازهای گرگان- رشت و گرگان- تبریز نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی و تجاری میان گلستان و تاجیکستان گفت: بسیاری از تجار و بازرگانان استان و حتی فعالان اقتصادی در سطح ملی با تاجیکستان همکاری و مراودات تجاری دارند و اتاق بازرگانی گرگان آمادگی دارد در راستای برقراری این پرواز و توسعه تعاملات، همکاری لازم را انجام دهد.
امیر یوسفی افزود: برقراری پرواز مستقیم میان گرگان و تاجیکستان علاوه بر توسعه گردشگری، در حوزه تجارت، سلامت و تقویت روابط اقتصادی نیز تأثیرگذار خواهد بود و میتواند فرصتهای جدیدی برای فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد کند.
