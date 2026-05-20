بهگزارش خبرنگار میراثآریا، یاسر قندهاری روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از برگزاری دو نشست هماندیشی جداگانه با موضوع بررسی و ساماندهی واحدهای اقامتی غیرمجاز (خانهمسافرهای غیرمجاز) و همچنین تورهای غیرمجاز در سطح استان خبر داد.
معاون گردشگری استان گلستان با اشاره به جزئیات این نشستها بیان کرد: نخستین نشست با حضور نماینده اداره نظارت بر اماکن عمومی استان، رئیس هیئتمدیره انجمن حرفهای خانهمسافرهای استان و جمعی از کارشناسان مرتبط در محل ساختمان معاونت گردشگری استان برگزار شد.
او افزود: در این نشست، راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز در سطح استان موردبررسی قرار گرفت و بر لزوم تشدید نظارتها و برخورد هماهنگ دستگاههای اجرایی برای ساماندهی این بخش تأکید شد.
قندهاری خاطرنشان کرد: همچنین در نشستی جداگانه با حضور معاون ادارهکل راهداری استان و نماینده انجمن اتوبوسرانی، رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری، اعضای هیئتمدیره انجمن حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی و کارشناسان مربوطه، موضوع تورهای غیرمجاز و راهکارهای مقابله با آن موردبررسی قرار گرفت و بر اجرای هماهنگ اقدامات کنترلی در سال جاری تأکید شد.
او با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر در این حوزه تصریح کرد: مقابله با فعالیتهای غیرمجاز در بخش اقامت و تورهای گردشگری نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت گردشگران، تأمین امنیت سفر و تحقق توسعه پایدار گردشگری در استان دارد.
معاون گردشگری استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: در این نشستها همچنین بر استقرار پایگاههای اطلاعرسانی در شهرستانهای استان با همکاری دستگاههای مرتبط تأکید شد و مقرر گردید جلسات هماهنگی با حضور دستگاههای حاکمیتی و مرتبط بهصورت مستمر برگزار شود تا برخورد قانونی با فعالیتهای غیرمجاز با انسجام بیشتری دنبال شود.
