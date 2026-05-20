به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین افتتاح فروشگاه صنایع‌دستی ذهن خلاق روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل، رضا غیاثی‌زاده مشاور مدیرکل و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرگان، عجم رئیس کمیسیون سلامت و تحکیم خانواده شورای اسلامی شهر گرگان، جمعی از مسئولان، هنرمندان صنایع‌دستی و علاقه‌مندان برگزار شد.

راه‌اندازی فروشگاه‌های صنایع‌دستی باهدف عرضه و فروش محصولات هنرمندان بومی به مسافران و گردشگران، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان گرگان و ترویج هنرهای سنتی انجام می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد هنر و حمایت از فعالان این حوزه داشته باشد.

فروشگاه صنایع‌دستی «ذهن خلاق» در گرگان، خیابان امام خمینی(ره)، آفتاب ۱۵، محله سرچشمه، جنب امامزاده نور افتتاح شده است و با ارائه محصولات متنوع صنایع‌دستی، آماده خدمات‌رسانی به شهروندان، مسافران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی است.

