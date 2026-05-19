تور تخصصی گنبدشناسی برای راهنمایان گردشگری گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عمرانی‌رکاوندی امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ ضمن تبریک هفته میراث‌فرهنگی به فعالان این حوزه، گفت: تور تخصصی آموزشی گنبدشناسی با هدف ارتقای دانش تخصصی راهنمایان گردشگری در حوزه معماری اسلامی، میراث تاریخی و صنایع‌دستی منطقه برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی گلستان افزود: در این تور آموزشی، راهنمایان گردشگری با حضور در پایگاه جهانی شهر تاریخی جرجان و برج قابوس به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های معماری جهان و اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، با مبانی فنی گنبدشناسی، ویژگی‌های مهندسی بنا و شیوه‌های حفاظت از این اثر آشنا شدند.

او ادامه داد: بخش دیگری از برنامه به بازدید میدانی از کارگاه‌های صنایع‌دستی شامل رودوزی سنتی، ساخت تار و دوتار، همچنین مجموعه سوارکاری گنبدکاووس و مزرعه گردشگری کشاورزی راشین اختصاص داشت تا شرکت‌کنندگان با روند تولید، ظرفیت‌های گردشگری و زنجیره ارزش صنایع‌دستی و گردشگری کشاورزی در منطقه آشنا شوند.

عمرانی‌رکاوندی بیان کرد: در تمامی بخش‌های تور، کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان حضور داشتند و توضیحات تخصصی درباره تاریخ، معماری، ارزش‌های فرهنگی و شیوه‌های مرمتی آثار ارائه دادند.

او خاطرنشان کرد: این تور آموزشی در چارچوب برنامه‌های هفته میراث فرهنگی و با رویکرد تقویت ارتباط حرفه‌ای میان راهنمایان گردشگری و شناخت شهرهای مهم گلستان اجرا شد.

انتهای پیام/