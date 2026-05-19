به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عمرانی‌رکاوندی با تبریک روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی به فعالان، پژوهشگران، موزه‌داران، مرمت‌گران و دوستداران میراث‌فرهنگی، بیان کرد: هفته میراث‌فرهنگی فرصت ارزشمندی برای بازخوانی هویت تاریخی، تقویت انسجام اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی است.

معاون میراث‌فرهنگی گلستان افزود: میراث‌فرهنگی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه سرمایه‌ای هویت‌ساز، پیونددهنده نسل‌ها و زمینه‌ای برای تقویت صلح، همبستگی ملی و تاب‌آوری فرهنگی جامعه محسوب می‌شود و تلاش شده برنامه‌های امسال نیز با همین رویکرد طراحی و اجرا شود.

او با اشاره به برخی برنامه‌های شاخص این هفته گفت: نشست تخصصی «روایت دفاع از وطن از منظر تاریخی ـ فرهنگی»، بازدید و نشست در موزه میراث روستایی گلستان، جشنواره گل و گلاب‌گیری در محوطه میراث جهانی گنبد قابوس، نمایشگاه اسناد تاریخی شهر استرآباد و همچنین کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های هنرهای سنتی ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

عمرانی‌رکاوندی ادامه داد: همچنین برنامه‌هایی در حوزه آموزش، معرفی میراث ناملموس، تقدیر از حافظان میراث‌فرهنگی، نشست‌های تخصصی، رویدادهای فرهنگی و برنامه‌های مرتبط با معرفی ظرفیت‌های تاریخی و موزه‌ای استان در سطح گلستان برگزار خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: در برنامه‌های امسال تلاش شده علاوه بر توجه به موضوع حفاظت و صیانت از آثار تاریخی، نقش میراث‌فرهنگی در تقویت هویت ملی، افزایش همبستگی اجتماعی و معرفی چهره فرهنگی و تمدنی ایران بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی گلستان تأکید بر نقش مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی گفت: صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی بدون مشارکت اجتماعی و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و امیدواریم برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی زمینه‌ساز افزایش آگاهی عمومی و توجه بیشتر جامعه به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی استان گلستان باشد.

