پیگیری ویژه برای جذب اعتبارات گردشگری گلستان/ تسریع روند پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۵

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه بررسی تسهیلات بند «۲-۷» تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴، صبح امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، معاونان اداره‌کل و نمایندگان بانک‌های عامل طرف قرارداد ازجمله بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک سپه و بانک ملت در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی استان گفت: گردشگری از ظرفیت‌های مهم و درآمدزای گلستان است که می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود معیشت مردم داشته باشد.

عبدالعلی کیان‌مهر افزود: با توجه به شرایط موجود کشور، لازم است حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی با جدیت بیشتری دنبال شود و بانک‌های عامل نیز در روند پرداخت تسهیلات همکاری لازم را داشته باشند.

او با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات تبصره ۱۵ بیان کرد: این منابع می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان داشته باشد و باید از فرصت موجود برای جذب حداکثری اعتبارات استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان ادامه داد: مکاتبه‌ای نیز با معاون اول رئیس‌جمهور برای تمدید مهلت جذب اعتبارات سال گذشته انجام‌شده و انتظار می‌رود بانک‌ها نسبت به پرداخت پرونده‌های معرفی‌شده در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی با سرعت بیشتری اقدام کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز در این جلسه گفت: صنعت گردشگری از حوزه‌هایی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت زمینه اشتغال قابل‌توجهی را فراهم کند و گلستان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، توان بالایی در توسعه این بخش دارد.

فریدون فعالی افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تمام تلاش خود را برای افزایش سهم گلستان از اعتبارات ملی به‌کار گرفته و در این مسیر همراهی بانک‌های عامل برای جذب منابع و پرداخت تسهیلات ضروری است.

او با اشاره به پیگیری‌های استاندار گلستان و تیم اقتصادی استانداری بیان کرد: مدیریت ارشد استان نگاه ویژه‌ای به حوزه جذب اعتبارات و حمایت از سرمایه‌گذاری دارد و نیاز است تا همه دستگاه‌های مرتبط و بانک‌ها برای افزایش سهم استان از منابع ملی تلاش کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: مجموعاً ۲ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی برای حمایت از طرح‌های گردشگری استان از اعتبارات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ از سه محل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بنیاد علوی و بنیاد برکت اختصاص یافته است.

او گفت: در این راستا ۱۴۶۶ پرونده با مجموع درخواست تسهیلات به مبلغ یک‌هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال ثبت‌شده که تاکنون ۴۵۶ پرونده موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و درمجموع ۶۸۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

فعالی افزود: تاکنون از محل اعتبارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۲۰۵ پرونده به مبلغ ۳۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند. همچنین از محل بنیاد علوی، ۱۶۷ پرونده موفق به دریافت ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند و از محل بنیاد برکت نیز ۸۴ پرونده به مبلغ ۱۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: این تسهیلات در راستای حمایت از طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان پرداخت‌شده و نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان دارد.

در ادامه این جلسه، معاونان اداره‌کل و نمایندگان بانک‌های عامل نیز گزارشی از روند جذب اعتبارات، میزان پرداخت تسهیلات، برنامه‌ریزی برای جذب مانده منابع و همچنین مسائل و مشکلات موجود در مسیر پرداخت تسهیلات ارائه کردند.

