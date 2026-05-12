به‌گزارش میراث‌آریا، فریدون فعالی امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در خصوص تسهیلات پرداختی به حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان، گفت: مجموعاً ۲۵۸۳ میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی برای حمایت از طرح‌های گردشگری استان از اعتبارات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ از سه محل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بنیاد علوی و بنیاد برکت اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: در این راستا ۱۴۶۶ پرونده با مجموع درخواست تسهیلات به مبلغ ۱۷۸۸ میلیارد ریال ثبت‌شده که تاکنون ۴۵۶ پرونده موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و در مجموع ۶۸۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

او خاطرنشان کرد: تاکنون از محل اعتبارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۲۰۵ پرونده به مبلغ ۳۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

فعالی بیان کرد: همچنین از محل بنیاد علوی، ۱۶۷ پرونده موفق به دریافت ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند و از محل بنیاد برکت نیز ۸۴ پرونده به مبلغ ۱۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: این تسهیلات در راستای حمایت از طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان پرداخت‌شده و نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کرد: این اداره‌کل حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی، روند توسعه گردشگری استان شتاب بیشتری بگیرد.

