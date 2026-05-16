بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ سید فرامرز میر امروز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در پی دریافت گزارشهایی درباره وقوع جرائم علیه میراثفرهنگی دریکی از مناطق تاریخی شهرستان علیآبادکتول، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار فرماندهی یگان حفاظت استان قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: پس از انجام رصدهای اطلاعاتی گسترده و بازدیدهای میدانی مستمر و نامحسوس، اکیپی از مأموران ستاد فرماندهی یگان حفاظت استان با اخذ دستور قضایی به محل موردنظر اعزام شدند.
او ادامه داد: مأموران در جریان این عملیات موفق شدند ۷ نفر از حفاران غیرمجاز را در حین انجام حفاری غیرمجاز شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ میر تصریح کرد: در این عملیات یک دستگاه فلزیاب، ادوات حفاری غیرمجاز و دو دستگاه موتورسیکلت نیز کشف و ضبط شد.
او خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورتجلسه، برای سیر مراحل قانونی و قضایی تحویل فرماندهی انتظامی بخش کمالان شهر فاضلآباد شدند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در پایان با اشاره به تداوم گشتها و پایشهای شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت در مناطق تاریخی و فرهنگی استان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، حفاری غیرمجاز یا تعرض به آثار تاریخی، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۶۲ به یگان حفاظت میراثفرهنگی اطلاع دهند.
