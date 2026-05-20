به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا ولی‌پور مدیرعامل انجمن اصحاب رسانه استان گلستان به همراه اعضای هیئت‌مدیره این انجمن، به‌مناسبت هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها با فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که باهدف گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی و بررسی زمینه‌های همکاری رسانه‌ای برگزار شد، بر نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان تأکید شد.

در ادامه این برنامه انجمن اصحاب رسانه استان گلستان به‌مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی، از مسعود زیارتی مسئول روابط‌عمومی و امورفرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان تجلیل کردند و از تلاش‌های وی و همکارانش در حوزه اطلاع‌رسانی، ارتباطات سازمانی و تعامل با رسانه‌ها قدردانی به عمل آمد.

