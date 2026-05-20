بهگزارش میراثآریا، نخستین جشنواره گل و گلابگیری شهرستان گنبدکاووس ظهر روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته میراثفرهنگی و در آستانه عید سعید قربان، در محوطه شرقی میراث جهانی گنبد قابوس افتتاح شد.
آیین افتتاح این رویداد با حضور سلیمان هاشمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس، مریم حاجیابراهیمی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان گلستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گنبدکاووس، جمعی از مدیران، مسئولان، کارشناسان و علاقهمندان به فرهنگ، هنر و میراثفرهنگی برگزار شد.
این جشنواره باهدف پاسداشت آیینها و سنتهای بومی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان گنبدکاووس، حمایت از هنرمندان صنایعدستی و ترویج میراث ناملموس اقوام منطقه برگزار شده است.
مریم حاجیابراهیمی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی گلستان در حاشیه این مراسم گفت: در این جشنواره ۲۸ غرفه صنایعدستی و ۲۰ غرفه سوغات اقوام دایر شده و ۳۰ هنرمند از استانهای تهران، مازندران و کاشان و همچنین شهرستانهای گرگان، گالیکش، مینودشت، گنبدکاووس و آزادشهر آثار و تولیدات خود را عرضه کردهاند.
او افزود: این جشنواره تا ششم خردادماه ۱۴۰۵ همهروزه از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب میزبان شهروندان، گردشگران و علاقهمندان به فرهنگ و هنر خواهد بود.
نخستین جشنواره گل و گلابگیری گنبدکاووس با همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گنبدکاووس، اتحادیه صنایعدستی گلستان و شرکت رویداد نمایشگاهی آراد در حال برگزاری است.
