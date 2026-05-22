بیانیه مردم استان گلستان در محکومیت حملات ددمنشانه آمریکایی- صهیونی به آثار تاریخی ایران/ امضای این بیانیه در تجمع مردمی گرگان و تأکید بر اقدام فوری یونسکو

به‌گزارش میراث‌آریا، مردم استان گلستان در حاشیه تجمع مردمی شامگاه جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵ و در هشتاد و سومین شب از «حماسه خیابان در خونخواهی قائد شهید امت» که به‌صورت شبانه در میدان وحدت شهر گرگان در حال برگزاری است، بیانیه‌ای را در محکومیت حملات به آثار تاریخی و فرهنگی ایران قرائت و سپس با امضای طومار، حمایت خود را از مفاد آن اعلام کردند.



در این شب از تجمعات مردمی، هم‌زمان با هفته بزرگداشت میراث‌فرهنگی، متن بیانیه‌ای خطاب به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و سایر نهادهای بین‌المللی قرائت شد که در آن بر جایگاه میراث‌فرهنگی ایران به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و تمدنی بشریت تأکید شده است و هرگونه آسیب به آثار تاریخی، نقض آشکار قوانین و معاهدات بین‌المللی عنوان شده است.



همچنین در این بیانیه با اشاره به آسیب واردشده به تعدادی از آثار تاریخی در برخی استان‌های کشور، بر ضرورت اعزام هیئت حقیقت‌یاب، ثبت و مستندسازی خسارات، صدور قطعنامه محکومیت و حمایت‌های بین‌المللی برای بازسازی آثار تأکید شده است.



در پایان این مراسم، حاضران ضمن امضای طومار مردمی، حمایت خود را از مفاد این بیانیه اعلام کردند و مقرر شد اسامی امضاکنندگان به‌عنوان پشتوانه اجتماعی این مطالبه در سامانه مربوطه ثبت و ضمیمه درخواست‌های بین‌المللی شود. همچنین نسخه الکترونیکی این طومار از طریق سامانه کارزار به نشانی https://www.karzar.net/۳۱۱۸۲۹ برای امضای عمومی در دسترس قرار گرفته است.

