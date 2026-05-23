به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان امروز شنبه ۲ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: روستای کویری «مصر» واقع در شهرستان خوروبیابانک از توابع استان اصفهان، با عبور از مراحل ارزیابی‌های اولیه، در آستانه ثبت در فهرست جهانی سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) به‌عنوان یکی از «بهترین روستاهای گردشگری جهان» قرارگرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این روستا که به دلیل تپه‌های شنی وسیع، آسمان پرستاره و بافت منحصربه‌فرد کویری‌اش شهرت جهانی دارد، اکنون باهدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری پایدار و حفاظت از میراث‌فرهنگی، در مسیر کسب این عنوان بین‌المللی قرارگرفته است.

کرم‌زاده افزود: ترکیب اقلیم کویری بکر با زیرساخت‌های بومگردی فعال در روستای مصر، الگوی موفقی از توسعه پایدار را به نمایش گذاشته است. حفظ معماری سنتی، مشارکت جامعه محلی در صنعت گردشگری و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی ازجمله شاخص‌هایی است که این روستا را از میان هزاران روستای هدف گردشگری، به جمع نامزدهای نهایی رسانده است .

او تأکید کرد: پرونده این روستا تمامی استانداردهای لازم را برای کاندیداتوری دارد و ثبت جهانی، آغاز راهی برای معرفی هرچه بیشتر کویر مرکزی ایران به‌عنوان مقصدی امن، خاص و جذاب برای طبیعت گردان و ستاره‌شناسان از سراسر جهان است.

