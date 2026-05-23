به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان امروز ۲ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: به‌منظور گرامیداشت هفته فرهنگی اصفهان و باهدف ترویج گردشگری شهری و پیوند هرچه بیشتر شهروندان با میراث ماندگار این دیار، برنامه بازدید عمومی و پیاده‌روی در محور ارزشمند دولت‌خانه صفوی به‌صورت رایگان برگزار شد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: این رویداد باهمت و برنامه‌ریزی دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری طلوع سفر یاد و باهدف بازخوانی وقایع تاریخی در بافت کهن شهر به اجرا درآمد.

آبیان در پایان ضمن قدردانی از بخش خصوصی به‌منظور اجرای این برنامه، تأکید کرد: برگزاری چنین تورهای تخصصی و ترویجی، نقش مؤثری در ارتقای سواد میراثی و تقویت حس تعلق شهروندان به هویت تاریخی اصفهان دارد و این معاونت همواره از اجرای برنامه‌های خلاقانه توسط بخش خصوصی که به معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های گردشگری استان کمک می‌کند، حمایت خواهد کرد.

