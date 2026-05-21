برگزاری آئین افتتاح رویداد «اصفهان، روایت عشق و هنر»

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان امروز ۳۱ اردیبهشت‌ماه با اعلام این مطلب گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با همکاری استانداری اصفهان، رویداد «اصفهان، روایت عشق و هنر» در گذر فرهنگی و تاریخی چهارباغ عباسی اصفهان با محوریت صنایع‌دستی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این رویداد شامل برگزاری غرفه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است که امروز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی و همچنین هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شد.

کرم‌زاده افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این رویداد هر پنجشنبه و با محوریت صنایع‌دستی از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در این گذر فرهنگی و تاریخی برگزار خواهد شد.

