بهگزارش خبرنگار میراثآریا، شامگاه جمعه یکم خردادماه، آیین گرامیداشت هفته میراثفرهنگی به میزبانی اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اصفهان و با حضور رئیس اداره موزهها و اموال منقول و رئیس گنجینه هنرهای تزئینی ایران (موزه هنرهای تزئینی)، استاندار اصفهان و جمعی از دانشگاهیان و کارشناسان میراثفرهنگی شهرستان اصفهان، هنرمندان و دوستداران میراثفرهنگی در محل عمارت تاریخی توحید خانه دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.
امیر کرم زاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در حاشیه برگزاری این رویداد گفت: این رویداد که باهدف تمرکز بر ترمیم زخمهای ناشی از جنگ بر پیکر میراث تاریخی اصفهان برگزار شد، پاسخی هنرمندانه به حوادث اخیر بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: استاندار اصفهان در این مراسم، با روشن کردن شمع و تأکید بر خدشهناپذیر بودن ریشههای کهن و تمدنی ایرانزمین عنوان کرد که صیانت از بناهای تاریخی، امتداد دفاع از مرزهای هویتی است.
کرمزاده افزود: امضای لوح «میراثبانی» توسط عالیترین مقام استان، نخبگان و دوستداران فرهنگ و هنر نمادی از اراده ملی برای بازسازی و صیانت از شناسنامه نصف جهان است؛ عهدی که یادآور میشود حتی در سختترین روزها، چراغ فرهنگ این سرزمین خاموششدنی نیست.
انتهای پیام/
نظر شما