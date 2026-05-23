۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶

احداث بزرگترین «کافه موزه» غرب هرمزگان در بندر خمیر 

همزمان با هفته میراث‌فرهنگی، پروژه «کافه موزه» بندر خمیر به عنوان کانون تلفیق گردشگری، سنت و اقتصاد با هدف معرفی اصالت و تاریخ منطقه و ایجاد فضای مفرح خانوادگی، در مرحله بهره‌برداری قرار گرفت.

 به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس درخور، رئیس نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرخمیر روز شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵، از تکمیل پروژه‌ای نوآورانه خبر داد که قرار است ویترین تاریخ و فرهنگ این دیار باشد.

رییس نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بندرخمیر افزود: این «کافه موزه» که با نگاهی ویژه به معماری بومی طراحی شده، صرفاً یک واحد پذیرایی نیست؛ بلکه فضایی است که در آن، شهروندان و گردشگران ضمن آشنایی با تاریخ و اصالت منطقه، طعم غذاهای سنتی و اصیل بندرخمیر را تجربه خواهند کرد.

او با تأکید بر نقش این پروژه در توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر از نیروهای بومی منطقه فراهم شده است که گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد محلی و صنعت گردشگری به شمار می‌رود.

درخور در خصوص میزان سرمایه‌گذاری این طرح افزود: برای احداث، تجهیز و آماده‌سازی این مجموعه، اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی هزینه شده است که نشان‌دهنده عزم جدی سرمایه‌گذاران برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری در این منطقه است.

رئیس نمایندگی میراث‌فرهنگی بندر خمیر در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد فضایی مفرح و مناسب برای خانواده‌ها که در آن مؤلفه‌های فرهنگی و تاریخی با زندگی روزمره مردم پیوند می‌خورد، از اهداف اصلی اجرای این طرح است. امیدواریم این کافه موزه به یکی از نقاط اصلی تجمع شهروندان و مقصد گردشگران تبدیل شود.

کد خبر 1405030200147
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

