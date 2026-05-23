تقویت اقتصاد جوامع محلی؛ محور اصلی توسعه گردشگری در روستاهای هرمزگان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان شامگاه جمعه یکم خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری دوره آموزشی «توان‌افزایی و توسعه کسب‌وکارهای روستایی در گردشگری» که به همت مؤسسه آموزشی «مشق آفرینش» و با همکاری دفتر امور روستایی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی تنها یک اولویت نیست، بلکه راهبردی اساسی برای تحقق عدالت اقتصادی و ماندگاری جوامع محلی است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به اینکه این دوره آموزشی با رویکردی عملیاتی و باهدف پیوند میان آموزش‌های تخصصی و ظرفیت‌های بکر بومی طراحی‌شده است، گفت: امروز مهم‌ترین رسالت ما در اداره‌کل، توانمندسازی دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و کارآفرینان محلی است تا بتوانند پتانسیل‌های نهفته در روستاهای استان را به زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای موفق و درآمدزا تبدیل کنند.

او در ادامه با تقدیر از مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی در اجرای این رویداد، افزود: تعامل سازنده با دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان، نویدبخشِ دوره‌ای نوین در مدیریت گردشگری روستایی است. ما بر این باوریم که با آموزشِ درست و حمایت از ایده‌های خردِ محلی، می‌توانیم شاهد تحولی چشمگیر در سبد درآمدی خانوارها و درنهایت، تقویت اکوسیستم گردشگری استان باشیم.

محمدی ضمن تأکید بر استمرار این دوره‌ها تصریح کرد: این دوره به‌صورت رایگان برگزار شد تا علاقه‌مندان از آموزش‌های تخصصی محروم نماند. همچنین، اعطای گواهینامه معتبر به شرکت‌کنندگان، بخشی از فرایند استانداردسازی و رسمیت بخشیدن به دانش تخصصی این حوزه است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی، نشان‌دهنده عزم جدی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای بهره‌برداری هوشمندانه از پتانسیل‌های بومی در پیشبرد اهداف کلان گردشگری هرمزگان است و در آینده‌ای نزدیک، خروجی‌های عملیاتی این آموزش‌ها را در مناطق روستایی استان مشاهده خواهیم کرد.

