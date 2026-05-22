به گزارش خبرنگار میراث آریا، پنجشنبه ٣١ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ بهروز ندایی،طی سفر اخیر خود به استان گیلان و بازدید از زیرساخت‌ها و پروژه‌های در حال احداث گردشگری شهرستان لاهیجان ضمن تبیین نقشه راه توسعه زیرساخت‌های این شهرستان اظهار کرد: ما در آستانه یک تحول ساختاری در حوزه گردشگری قرار داریم. دولت با درک دقیق از ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و فرهنگی کشور، اعتباری بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان را برای تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه تأسیسات گردشگری در سراسر پهنه سرزمینی ایران اختصاص داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تخصیص هدفمند ۶ همت از این اعتبار برای حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و فعالان صنایع‌دستی ابراز کرد:منابع مالی با رویکرد علمی و در راستای تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی تزریق می‌شود. هدف ما صرفاً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه ایجاد بستری پایدار برای هنرمندانی است که پاسداران هویت تمدنی ما هستند.

او در ادامه با تحسین توانمندی‌های فرهنگی لاهیجان افزود: با توجه به ظرفیت‌های عظیم لاهیجان، در یک اقدام حمایتی و در قالب همکاری مشترک با مسئولان محلی، ایجاد ۵۰ غرفه عرضه دائمی صنایع‌دستی در باغ ملی لاهیجان عملیاتی خواهد شد. این مرکز، نه تنها بستری برای بازاریابی هنرمندان، بلکه نمادی از پیوند میان هنر اصیل و اقتصاد گردشگری خواهد بود.

ندایی در پایان با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی از جمله طرح‌های مرمتی و مراکز اقامتی تصریح کرد: لاهیجان به دلیل برخورداری از مزیت‌های بالقوه گردشگری، نقشی کلیدی در نقشه راه توسعه ملی دارد و ما با تمام توان از اجرای سریع و دقیق این پروژه‌ها صیانت خواهیم کرد تا شاهد شکوفایی کامل ظرفیت‌های این خطه باشیم.

گفتنی است معاون توسعه‌مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی در این سفر، از خانه صنایع‌دستی لیالستان، پروژه مولدینگ (ساخت هتل)، زمین واقع در پارک بعثت به منظور احداث بازارچه صنایع‌دستی، خانه محصصی، فروشگاه صنایع‌دستی حصیربافی در روستای بارکوسرا و همچنین طرح سالم‌سازی دریای سحرخیزمحله بازدید کرد و روند اجرای پروژه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

