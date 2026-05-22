به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ابراهیمی در این رویداد که روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در روستای گلسرک شهرستان رشت با حضور معاون توسعهمدیریت و منابع وزیر میراثفرهنگی برگزار شد، از درخشش کدبانوان گیسوم(Gisoum) بهعنوان محور برجسته معرفی خوراک و سنتهای محلی خبر داد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با اشاره به حضور بانوان کدبانو همراه با لباسهای تالشی رنگارنگ، گفت: غرفه ویژه روستای گیسوم(Gisoum) به عنوان نامزد بهترین روستای جهانی گردشگری، جلوهای دیگر به این رویداد داد.
ابراهیمی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ میراث ناملموس افزود: این غذاها به الگویی از گردشگری مبتنی بر خوراک و میراث ناملموس تبدیل شد و حضور بانوان گیسومی صرفاً یک نمایش زیباییشناسانه نبود؛ بلکه معرفی یک سازوکار فرهنگی _ اقتصادی است؛ سازوکاری که در آن مهارتهای نسل به نسل نقش تعیین کننده در تابآوری هویت و توسعه پایدار دارند.
او در پایان تصریح کرد: غرفه گیسوم با محور پخت نان های محلی و غذاهای فراموشی شده گیسوم در این رویداد حضور داشت.
گفتنی است در این رویداد مردم ضمن تجربه طعمهای اصیل گیسومی با لایههایی از میراث ناملموس و سنتهای گیسوم آشنا شدند.
