هویت گیلان، پیوند درخشان دانش بومی، معماری اقلیمی و حافظه تاریخی ایران است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنج شنبه ٣١ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حسین سیمایی صرّاف از موزه میراث روستایی گیلان بازدید کرد و این مجموعه را کتاب زنده ای از تاریخ، فرهنگ و دانایی مردمی دانست که قرنها با طبیعت زیستهاند و برای زیستن هنر آفریدند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از موزه میراث روستایی گیلان، این مجموعه را نمونهای کمنظیر از پیوند دانش، فرهنگ و زیستبوم دانست و گفت: هویت گیلان تنها در آثار تاریخی خلاصه نمیشود، بلکه در معماری بومی، شیوه زیست مردم، و سازگاری هوشمندانه انسان با طبیعت معنا پیدا میکند. خانههای روستایی گیلان، حاصل قرنها تجربه، شناخت اقلیم و تولید دانشی بومیاند که امروز نیز میتوانند برای پژوهشهای علمی، مطالعات معماری پایدار و حفاظت از میراث فرهنگی الهامبخش باشند.
او در ادامه تصریح کرد: گیلانیها با حفظ زبان، فرهنگ، معماری و آیینهای خود، بخش مهمی از هویت ایران را زنده نگه داشتهاند. صیانت از این میراث، تنها یک وظیفه فرهنگی نیست، بلکه یک مسئولیت علمی، ملی و تمدنی است؛ زیرا هر بنای بومی و هر روایت محلی، بخشی از حافظه تاریخی این سرزمین و نشانی از خرد جمعی نیاکان ماست.
سیمایی در پایان خاطر نشان کرد: اگر امروز به میراث نیاکان خود با نگاه علمی، مسئولانه و آیندهنگر بنگریم، میتوانیم این گنجینه ارزشمند را به نسلهای بعدی سالم، زنده و الهامبخش منتقل کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما