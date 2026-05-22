به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد باقری درآیین گشایش کارگاه آموزشی مهارت‌های سنتی چای دستی که از تاریخ ٣٠ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ لغایت اول خرداد به مناسبت هفته میراث فرهنگی در موزه تاریخ چای ایران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفاظت از دانش بومی، اظهار کرد: تاریخ چای در ایران، تنها روایتگر یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه قصه‌ی پیوند خاک، هنر و نبوغ است. امروز در این مکان که آرامگاه بنیان‌گذار صنعت چای ایران است، گردهم آمده‌ایم تا غبار فراموشی را از چهره‌ این میراث ناملموس بزداییم.

رئیس موزه تاریخ چای ایران با اشاره به رویکرد علمی این کارگاه اظهار کرد: این رویداد، نگاهی صرفاً تماشاگرانه به میراث گذشته نیست و شرکت‌کنندگان در این کارگاه می‌آموزند که چگونه با فشار دست و تنظیم دقیق دما و رطوبت، می‌توان آن عطر و طعمی را بازآفرینی کرد که چای لاهیجان را در سده‌های گذشته، شهره‌ی آفاق کرده بود.

او در ادامه افزود: احیای مهارت‌ سنتی، ضرورتی برای حفظ امنیت فرهنگی و اقتصادی منطقه است. ما در موزه کاشف‌السلطنه بر آنیم تا با تداوم این سلسله‌کارگاه‌ها، نه تنها دانش کهن را به نسل نو منتقل کنیم، بلکه با رویکردی علمی، جایگاه چای دست‌ساز اصیل را به عنوان یک محصول فوق ممتاز در بازارهای جهانی بازپس گیریم.

باقری در پایان با تأکید بر جایگاه موزه به عنوان یک دانشگاه زنده گفت: آموزش این مهارت در فضای تاریخی، ادای دینی است به تمامی آن دست‌های پینه‌بسته‌ای که نخستین بار، خاک لاهیجان را به شکوفه‌های سبز امید بدل کردند.

این کارگاه که با استقبال گسترده علاقمندان میراث فرهنگی همراه بود، با تمرکز بر چرخه کامل چای‌سازی از چیدن برگ تا خشک کردن نهایی، نویدبخش دورانی نو برای احیای هویت چای ایرانی است.

مهارت سنتی فرآوری چای دستی(دس چای) به شماره ثبت ٢٧۶٢ در تاریخ ٢١ آذر ١۴٠١ در فهرست میراث ناملموس کشور قرار گرفته است.

