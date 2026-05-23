به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان روز شنبه 2 خردادماه 1405 در تشریح جزئیات برگزاری دوره مجازی «آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی» گفت: ارتقای کیفیت خدمات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رکن اصلی جذب گردشگر و تحقق توسعه پایدار در استان است. از این رو، ما با هدفِ هم‌افزایی و به‌روزرسانی دانشِ فعالان این حوزه، اقدام به برگزاری این کارگاه آموزشی با حضور استاد برجسته ملی، نمودیم.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان با اشاره به حضور ۵۰ نفر از مدیران اقامتگاه‌ها، راهنمایان و فعالان گردشگری از سراسر کشور و استان در این نشست مجازی، افزود: حضور اکبر رضوانیان، به عنوان پیشکسوت و چهره شناخته‌شده صنعت بوم‌گردی کشور، فرصتی مغتنم برای فعالان هرمزگانی بود تا با چالش‌ها و راهکارهای مدیریت بهره‌ور در اقامتگاه‌ها از نگاهی کاملاً تخصصی و علمی آشنا شوند.

او، تعاملی بودن این دوره را از نقاط قوت آن دانست و خاطرنشان کرد: این رویداد تنها یک کلاسِ آموزشی تئوریک نبود؛ بلکه بستری برای اشتراک‌گذاری تجربیات زیسته و بحث‌های چالش‌برانگیز اجرایی میان فعالان صنعت بوم‌گردی فراهم آورد. ما معتقدیم تبادل این تجربیات در کنار مباحث تخصصی، سریع‌ترین راه برای رفع موانعِ عملیاتی در مسیر توسعه گردشگری استان است.

محمدی افزود: برگزاری این دوره به صورت کاملاً رایگان، در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از سرمایه‌های انسانی صنعت گردشگری انجام شد و به تمامی شرکت‌کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد تا از نظر علمی و حرفه‌ای، به دانش آنان رسمیت بخشیده شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان در پایان اظهار کرد: تلاش ما در مجموعه معاونت گردشگری هرمزگان، توان‌افزایی تخصصیِ فعالان این عرصه است تا بتوانیم با ارتقای دانشِ بهره‌برداران، اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان را به الگویی موفق در سطح کشور تبدیل کنیم.

