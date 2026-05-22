به گزارش خبرنگار میراثآریا، عادل شهرزاد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان شامگاه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با تأکید بر نقش محوری مردم در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: همه تلاش ما این است که بهترین اقدامات انجام شود و در نهایت خروجی قابل دفاعی در حوزه میراث فرهنگی استان داشته باشیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به ضرورت نگاه نو به میراث فرهنگی افزود: امروز باید از زاویهای متفاوت به میراث نگاه کرد و آن را با اقتصاد پیوند زد. هر فعالیتی که در حوزه میراث انجام میدهیم اگر پیوست اقتصادی نداشته باشد، عملاً نمیتواند پایداری لازم را ایجاد کند.
او همچنین بر حذف فاصله میان مردم و مدیریت میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: هیچ واسطهای میان ما و مردم که میراثداران اصلی این سرزمین هستند نباید وجود داشته باشد. همچنین میان سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هیچ جدایی نمیبینم؛ این سه حوزه بهطور طبیعی به هم پیوستهاند و باید ارتباطی مستقیم و هماهنگ داشته باشند، در غیر این صورت مسیر توسعه به بیراهه خواهد رفت.
شهرزاد با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی گردشگری در استان هرمزگان بیان کرد: گردش مالی گردشگری در این استان میتواند بسیار قابل توجه باشد، این گردش مالی میتواند به ۱۰۰ همت برسد اما از ظرفیتهای موجود گردشگری، هنوز بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفته است. در حالی که گردشگری میتواند به یکی از پیشرانهای اقتصادی استان تبدیل شود و حتی با برخی بخشهای اقتصادی رقابت کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در عین حال با اشاره به گستردگی مسائل موجود تصریح کرد: قطعاً نمیتوانم بهتنهایی همه مشکلات را حل کنم. حل مسائل نیازمند مشارکت و همراهی کنشگران، سمن ها و فعالان حوزه میراثفرهنگی است و بدون این مشارکت، بسیاری از مشکلات پابرجا خواهد ماند.
او در ادامه با اشاره به مدل سهضلعی حکمرانی در حوزه میراث فرهنگی گفت: برای پیشبرد امور باید به سه ضلع اصلی توجه کنیم؛ ضلع نخست حاکمیت است که ما به عنوان نهاد رسمی و دولتی نماینده آن هستیم، ضلع دوم تشکلها و سازمانهای مردمنهاد و فعالان این حوزه هستند و ضلع سوم مردم. ارتباط مؤثر با مردم تا حد زیادی از مسیر تشکلها و سمنها امکانپذیر است.
شهرزاد تقویت تشکلهای مردمی را از اولویتهای این ادارهکل دانست و افزود: تشکلها، سمنها و اتحادیهها میتوانند زبان گویای ما باشند و نقش مهمی در انتقال مطالبات و ظرفیتهای جامعه ایفا کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان همچنین از تشکیل «اتاق فکر میراثفرهنگی» خبر داد و گفت: برای بهرهگیری از تجربه و دانش فعالان این حوزه، اتاق فکری در موزه مردمشناسی خلیجفارس بندرعباس تشکیل خواهد شد تا ایدهها و پیشنهادهای تخصصی بررسی و به خروجیهای عملیاتی تبدیل شود.
او با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرحشده در نشست گفت: از میان سخنان و دیدگاههای مطرحشده در این جلسه، پنج پیشنهاد مشخص استخراج شده که قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.
شهرزاد با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد مشارکتی در حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: تجربه نشان داده که صرفاً با اتکا به اعتبارات دولتی نمیتوان کارهای بزرگی انجام داد. باید به سمت خلق منابع و شکلگیری ذینفعان مشترک حرکت کنیم، چرا که بدون مشارکت مردم عملاً اتفاقی رخ نخواهد داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در ادامه به ظرفیتهای بلااستفاده این ادارهکل اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴ ملک در اختیار داریم که یا مالک آنها هستیم یا امکان بهرهبرداری از آنها را داریم، اما متأسفانه تاکنون درآمدی از این املاک حاصل نشده است. این ظرفیتها میتواند با مشارکت و ایدههای نو به فرصتهای اقتصادی تبدیل شود.
شهرزاد با دعوت از پژوهشگران و فعالان میراث فرهنگی برای مشارکت در فرآیند تصمیمسازی افزود: پیشنهادها و ایدههای مطرحشده میتواند بهعنوان بخشی از برنامه کاری مورد استفاده قرار گیرد. لازم است جمعهای مشورتی در حوزههای مختلف شکل گیرد تا از دانش و تجربه افرادی که در دسترس هستند استفاده کنیم و آنها نیز در تصمیمگیریهای مدیریتی سهم داشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد مشارکتی مدیریت میراث فرهنگی هرمزگان خطاب به حاضران گفت: اداره کل میراثفرهنگی را خانه خود بدانید. همه موضوعات مطرحشده در این نشست بهعنوان دستور کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای پیشبرد این مسیر به پشتیبانی، حمایت و همت همه شما نیاز داریم.
