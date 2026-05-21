برگزاری نمایشگاه «ایستاده در غبار» برای اصحاب رسانه در بندرعباس

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سپهر زارعی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نمایشگاه «ایستاده در غبار» گفت: این رویداد با هدف آشنایی بیشتر رسانه‌ها با بناها و آثار تاریخی کشور که در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شده‌اند، در هتل همای بندرعباس برگزار شد.

معاون میراث فرهنگی هرمزگان بیان کرد: نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی درباره اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی بسیار مهم است و می‌توانند با انعکاس واقعیت‌ها، توجه افکار عمومی را به آسیب‌هایی که جنگ‌ها بر آثار و بناهای تاریخی وارد می‌کنند جلب کنند.

زارعی افزود: این نمایشگاه تلاش دارد بخشی از خسارت‌ها و آسیب‌هایی را که جنگ بر آثار تاریخی و میراث فرهنگی وارد کرده است، به تصویر بکشد و اهمیت صیانت از این گنجینه‌های ارزشمند را یادآوری کند.

وی همچنین از اصحاب رسانه دعوت کرد با پوشش خبری این رویداد، در معرفی و پاسداشت میراث فرهنگی کشور و روایت آنچه جنگ بر آثار تاریخی تحمیل کرده است، نقش‌آفرینی کنند.

نمایشگاه «ایستاده در غبار» از اول تا هفتم خردادماه در حمام تاریخی گله‌داری بندرعباس پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

