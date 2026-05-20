به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بندرلنگه با امام‌جمعه این شهرستان که روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، بر گزار شد، مسائل مختلف مربوط به آثار تاریخی، بافت‌های ارزشمند و خانه‌های قدیمی بندرلنگه موردبررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه جدی به حفظ، مرمت و احیای این آثار تأکید شد.

حسن هاشم‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بندرلنگه در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر، اظهار داشت: بندرلنگه ازجمله شهرهای تاریخی جنوب کشور است که با برخورداری از بناهای ارزشمند، خانه‌های تاریخی و بافت قدیمی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری دارد و حفاظت از این آثار نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و مردم است.

او همچنین به برنامه‌ها و اقدامات این اداره در زمینه شناسایی، ثبت و مرمت آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب و جذب اعتبارات لازم، روند حفاظت و احیای بناهای تاریخی و خانه‌های قدیمی بندرلنگه تقویت شود.

در ادامه این دیدار، امام‌جمعه شهرستان بندرلنگه نیز با تأکید بر اهمیت حفظ میراث‌فرهنگی، این آثار را بخشی از هویت و تاریخ مردم منطقه دانست و بیان کرد: توجه به میراث‌فرهنگی نه‌تنها به حفظ اصالت و پیشینه تاریخی شهر کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه نیز باشد.

او بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و افزایش آگاهی عمومی در زمینه حفظ آثار تاریخی تأکید کرد.

