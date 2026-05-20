به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در نشست با اعضای تشکل واحدهای پذیرایی بین‌راهی، مجتمع‌های گردشگری و سفره‌خانه‌های سنتی استان، تعامل سازنده با بخش خصوصی را از اولویت‌های اصلی این معاونت برشمرد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه توسعه پایدار گردشگری بدون مشارکت فعال تشکل‌های صنفی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: رویکرد معاونت گردشگری، حرکت به‌سوی تصمیم‌سازی‌های مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های حوزه گردشگری است.

محمدی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مسیر فعالیت تأسیسات گردشگری افزود: شناسایی دقیق موانع، احصای مطالبات و پیگیری منسجم آن‌ها در تعامل با دستگاه‌های مرتبط، در دستور کار این معاونت قرار دارد و تلاش می‌کنیم فرآیندهای اداری و اجرایی برای فعالان این حوزه تسهیل شود.

سرپرست معاونت گردشگری هرمزگان همچنین بر ارتقای کیفیت خدمات، رعایت استانداردها و توجه به رضایت‌مندی گردشگران تأکید کرد و گفت: تقویت آموزش‌های تخصصی، سامان‌دهی فعالیت واحدها و حمایت از سرمایه‌گذاران از جمله برنامه‌های راهبردی معاونت گردشگری در استان است.

او در پایان خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری این نشست‌ها و گفت‌وگوهای مستقیم با تشکل‌ها، زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر، افزایش اعتماد متقابل و حل مؤثر مسائل حوزه تأسیسات گردشگری خواهد بود.

