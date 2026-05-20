۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶

گرامی‌داشت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی در بندرلنگه / هم‌افزایی نهادهای محلی در مسیر بازآفرینی شهری

گرامی‌داشت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی در بندرلنگه / هم‌افزایی نهادهای محلی در مسیر بازآفرینی شهری

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در هفته میراث‌فرهنگی در شهرستان بندرلنگه اعلام کرد: روند احیا، مرمت و برنامه‌ریزی برای آینده بافت تاریخی این شهر با جدیت در حال پیگیری است و چشم‌انداز روشنی برای توسعه فرهنگی و گردشگری آن ترسیم شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سپهر زارعی شامگاه سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 در جریان بازدید از بافت تاریخی بندرلنگه، احیای «خانه تاریخی مقیمی» را از پروژه‌های مهم و اثرگذار در مسیر باززنده‌سازی هویت معماری بومی این منطقه دانست و گفت: خانه مقیمی می‌تواند به نمونه‌ای موفق از احیای بناهای تاریخی تبدیل شود و با کاربری فرهنگی ـ گردشگری، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی بندرلنگه ایفا کند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین در نشست با اعضای انجمن میراث‌فرهنگی گوگانا و جمعی از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، از آغاز تدوین برنامه‌های تخصصی برای برندینگ بندرلنگه با عنوان «شهر مروارید» خبر داد و اظهار کرد: بندرلنگه از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تاریخ دریانوردی، تجارت مروارید و معماری ساحلی برخوردار است و با هم‌افزایی جامعه محلی و نهادهای فرهنگی می‌تواند به یکی از مقاصد شاخص گردشگری فرهنگی در جنوب کشور تبدیل شود.

او در ادامه برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی با حضور در موزه مردم‌شناسی و دریانوردی بندرکنگ از تلاش‌های موزه‌داران و میراث‌بانان خلیج‌فارس قدردانی کرد و افزود: حفاظت از میراث فرهنگی بدون همراهی و تلاش مستمر میراث‌بانان و فرهیختگان محلی امکان‌پذیر نیست.

زارعی با تأکید بر اینکه احیای بافت تاریخی بندرلنگه وارد مرحله‌ای تازه و امیدوارکننده شده است، تصریح کرد: رویکرد اداره‌کل بر مرمت اصولی، مشارکت‌محور و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه محلی است و در صورت تداوم این همکاری‌ها، بندرلنگه می‌تواند به یکی از محورهای مهم گردشگری فرهنگی در جنوب کشور تبدیل شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان با قدردانی از همراهی مردم، انجمن‌های میراث‌فرهنگی و شهرداری بندرلنگه در اجرای برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی، این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر رونق پایدار، افزایش جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی دانست.

انتهای پیام/

کد خبر 1405023002236
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha