بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سپهر زارعی شامگاه سهشنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 در جریان بازدید از بافت تاریخی بندرلنگه، احیای «خانه تاریخی مقیمی» را از پروژههای مهم و اثرگذار در مسیر باززندهسازی هویت معماری بومی این منطقه دانست و گفت: خانه مقیمی میتواند به نمونهای موفق از احیای بناهای تاریخی تبدیل شود و با کاربری فرهنگی ـ گردشگری، نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای تاریخی بندرلنگه ایفا کند.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان همچنین در نشست با اعضای انجمن میراثفرهنگی گوگانا و جمعی از فعالان حوزه میراثفرهنگی، از آغاز تدوین برنامههای تخصصی برای برندینگ بندرلنگه با عنوان «شهر مروارید» خبر داد و اظهار کرد: بندرلنگه از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه تاریخ دریانوردی، تجارت مروارید و معماری ساحلی برخوردار است و با همافزایی جامعه محلی و نهادهای فرهنگی میتواند به یکی از مقاصد شاخص گردشگری فرهنگی در جنوب کشور تبدیل شود.
او در ادامه برنامههای هفته میراثفرهنگی با حضور در موزه مردمشناسی و دریانوردی بندرکنگ از تلاشهای موزهداران و میراثبانان خلیجفارس قدردانی کرد و افزود: حفاظت از میراث فرهنگی بدون همراهی و تلاش مستمر میراثبانان و فرهیختگان محلی امکانپذیر نیست.
زارعی با تأکید بر اینکه احیای بافت تاریخی بندرلنگه وارد مرحلهای تازه و امیدوارکننده شده است، تصریح کرد: رویکرد ادارهکل بر مرمت اصولی، مشارکتمحور و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه محلی است و در صورت تداوم این همکاریها، بندرلنگه میتواند به یکی از محورهای مهم گردشگری فرهنگی در جنوب کشور تبدیل شود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در پایان با قدردانی از همراهی مردم، انجمنهای میراثفرهنگی و شهرداری بندرلنگه در اجرای برنامههای هفته میراثفرهنگی، این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر رونق پایدار، افزایش جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی دانست.
