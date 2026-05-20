۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹

کشف کوزه سفالی متعلق به دوره صفوی در رودان هرمزگان

کشف کوزه سفالی متعلق به دوره صفوی در رودان هرمزگان

رئیس یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، از کشف یک کوزه سفالی تاریخی متعلق به دوره صفوی در روستای کمیز از توابع شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ باغشنی درباره کوزه سفالی کشف شده گفت: این اثر تاریخی در اردیبهشت‌ماه سال جاری و در پی اقدامات و پایش‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت در منطقه شناسایی و کشف شد.

رئیس یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت این کشف اظهار کرد: کوزه سفالی کشف‌ شده پس از بررسی‌های اولیه کارشناسان، مربوط به دوره صفوی تشخیص داده‌شده و برای انجام مطالعات تخصصی و نگهداری به موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس منتقل‌ شده است.

او افزود: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی نیازمند همکاری و مشارکت مردم است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا کشف اشیای تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

سرهنگ باغشنی تأکید کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با هرگونه تخریب، حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405023002291
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha