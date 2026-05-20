کشف کوزه سفالی متعلق به دوره صفوی در رودان هرمزگان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ باغشنی درباره کوزه سفالی کشف شده گفت: این اثر تاریخی در اردیبهشت‌ماه سال جاری و در پی اقدامات و پایش‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت در منطقه شناسایی و کشف شد.

رئیس یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت این کشف اظهار کرد: کوزه سفالی کشف‌ شده پس از بررسی‌های اولیه کارشناسان، مربوط به دوره صفوی تشخیص داده‌شده و برای انجام مطالعات تخصصی و نگهداری به موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس منتقل‌ شده است.

او افزود: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی نیازمند همکاری و مشارکت مردم است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا کشف اشیای تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

سرهنگ باغشنی تأکید کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با هرگونه تخریب، حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/