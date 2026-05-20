به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ گفت: دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی با هدف ارتقای دانش فعالان حوزه بوم‌گردی، افزایش سطح کیفی خدمات در اقامتگاه‌ها و ترویج استانداردهای نوین گردشگری در سطح استان برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت توانمندسازی جوامع محلی و فعالان حوزه گردشگری تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر هرمزگان در حوزه بوم‌گردی، بهره‌گیری از دانش روز برای مدیریت بهینه این اقامتگاه‌ها امری ضروری است. این دوره آموزشی با همکاری اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان و مؤسسه آموزشی مشق آفرینش طراحی و اجرا می‌شود.

او در ادامه از حضور استاد برجسته کشوری در این رویداد خبر داد و افزود: مباحث این دوره توسط اکبر رضوانیان، استاد دانشگاه و پیشکسوت گردشگری که سابقه عضویت در هیئت‌مدیره جامعه بوم‌گردی کشور را در کارنامه دارد، تدریس خواهد شد که فرصتی ارزشمند برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.

انتهای پیام/