پارک کودکان و ساختمان شهرداری در بافت تاریخی لافت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، آیین افتتاح پروژههای ساختمان شهرداری و پارک کودکان با حضور احمد مرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم، سپهر زارعی معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، شهردار و مدیر پایگاه بافت تاریخی بندر لافت و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
این طرحها با رویکردی مبتنی بر معماری بومی منطقه و با هدف حفظ اصالت کالبدی بافت تاریخی لافت، طراحی و اجرا شدهاند تا ضمن بهبود کیفیت زیست شهری، نیازهای رفاهی شهروندان را نیز تأمین کنند.
سپهر زارعی، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، در حاشیه این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت بندر لافت بهعنوان یکی از کانونهای گردشگری و تاریخی کشور، اظهار کرد: توسعه زیرساختها در لافت باید همواره با پیوست فرهنگی و توجه ویژه به صیانت از اصالت تاریخی این بندر همراه باشد. افتتاح ساختمان شهرداری و فضای تفریحی، گامی مهم در جهت تکریم شهروندان و تسهیل در ارائه خدمات اداری است.
وی افزود: اجرای این پروژهها در هفته میراثفرهنگی، گویای این رویکرد است که توسعه نباید در تعارض با میراث گذشتگان باشد. بندر لافت به واسطه بادگیرها و بافت تاریخی منحصربهفردش، گنجینهای ملی محسوب میشود و تلاش مدیریت شهری و میراثفرهنگی بر این است که پروژههای عمرانی، بیشترین هماهنگی را با سیما و منظر تاریخی این منطقه داشته باشند.
