به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر رارعی امروز جمعه یکم خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه مجازی «هرمز: شاهراه دریایی؛ روایت هزاران سال حضور انسان در کرانههای دریای پارس» با همکاری موزه ملی ایران، موزه باستانشناسی و مردمشناسی خلیج فارس بندرعباس، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان و ادارهکل موزهها و اموال منقول تاریخیفرهنگی برگزار میشود و هدف آن معرفی لایههای گوناگون تاریخ، فرهنگ و طبیعت تنگه هرمز و سواحل دریای پارس است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: نمایشگاه در چهار بخش «باستانشناسی»، «میراث طبیعی و فرهنگی»، «ارتباط انسان با دریا» و «میراث ناملموس» ساماندهی شده است. این بخشها با بهرهگیری از آثار و دادههای فرهنگی، روایتگر حضور و زیست انسان در کنار دریا از نخستین ورود بشر تا دوران معاصر هستند.
به گفته او، هر اثر در این نمایشگاه بخشی از حافظه مشترک مردمان سواحل جنوب ایران را بازگو میکند؛ حافظهای که نشاندهنده پیوند دیرینه و ناگسستنی جوامع ساحلی با دریا و نقش آن در شکلگیری فرهنگ، معیشت و هویت این مردمان است.
رارعی با تأکید بر اهمیت مستندسازی و معرفی میراث ارزشمند دریایی و ساحلی هرمزگان، برگزاری این نمایشگاه را گامی در جهت افزایش آگاهی عمومی و پاسداشت میراث فرهنگی خلیج فارس دانست.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در پایان از علاقهمندان دعوت کرد از طریق لینک زیر از این نمایشگاه مجازی بازدید کنند.
https://explore.iranmuseum.org/HormuzExhibition/
