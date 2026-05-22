به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد شامگاه پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1405، با اشاره به جایگاه رسانهها در سیاستگذاری و هدایت افکار عمومی گفت: رسانهها صرفاً ابزار اطلاعرسانی نیستند، بلکه بخشی از خانواده بزرگ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به شمار میآیند. میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای پیشبرد اهداف خود به یک بازوی مشورتی و دیدهبانی نیاز دارد و رسانهها میتوانند این نقش مهم را ایفا کنند؛ چراکه بسیاری از موضوعات حوزه میراثفرهنگی، بهویژه در بخش میراث ناملموس، هنوز برای جامعه بهدرستی تبیین نشده و در این میان نقش رسانهها بسیار پررنگ است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت اقتصادی این حوزه افزود: گردش مالی حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استان سالانه بالغ بر ۱۰۰ همت برآورد میشود. این رقم نشان میدهد که اقتصاد این سه حوزه میتواند با بسیاری از بخشهای اقتصادی رقابت کند و حتی در برخی موارد تنه به تنه آنها بزند. با این حال هنوز آنگونه که باید به این ظرفیت توجه نشده و ساماندهی لازم در آن صورت نگرفته است. بهعنوان کسی که ۲۶ سال در حوزه اقتصادی استان فعالیت داشتهام، معتقدم این بخش میتواند به یکی از پیشرانهای اقتصادی تبدیل شود.
او با تأکید بر ضرورت خروج از حاشیه گفت: باید با همکاری و همافزایی، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را از حاشیه خارج کنیم و به آن بهعنوان یک بخش فعال معیشتی با اقتصادی پویا نگاه کنیم. البته این مسیر آسان نیست، زیرا استان هرمزگان بهعنوان رنگینکمانی از اقوام و خردهفرهنگها، دارای تنوع فرهنگی گستردهای است و همین موضوع رسالت ما را در صیانت، معرفی و بهرهبرداری از این ظرفیتها پیچیدهتر میکند.
شهرزاد با بیان اینکه برنامهریزیهای این ادارهکل بر پایه سه محور راهبردی شکل گرفته است، تصریح کرد: نخستین محور «احیا» است. بخش قابل توجهی از فرهنگ مردمی و میراث ناملموس ما متأسفانه در حال فراموشی است و کمتر به آن پرداخته شده است. احیای این ظرفیتها، از آیینها و سنتها گرفته تا ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق ساحلی، جزایر، پسکرانهها و میراث دریایی، یکی از مهمترین مأموریتهای ما به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان اظهار کرد: محور دوم «مشارکت مردمی» است. بدون تردید هر برنامهای که پیوست مشارکت مردمی نداشته باشد، محکوم به شکست خواهد بود. مشارکت مردم میتواند در قالب همکاریهای فکری، اجرایی و نظارتی شکل بگیرد و در این میان رسانهها نیز میتوانند حلقه واسط میان مردم و مجموعه میراثفرهنگی باشند.
او سومین محور را «دیپلماسی میراثی» عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف مهم ما معرفی میراث فرهنگی و دستاوردهای تمدنی این سرزمین به سایر مناطق کشور و همچنین کشورهای پیرامونی، بهویژه حوزه خلیج فارس است. اگر به تاریخ نگاه کنیم، میبینیم بخشهای گستردهای از جهان از فرهنگ و زبان فارسی تأثیر پذیرفتهاند و این ظرفیت میتواند در تعاملات فرهنگی امروز نیز نقشآفرین باشد.
شهرزاد با اشاره به گستره جغرافیایی هرمزگان برای توسعه گردشگری افزود: طول نوار ساحلی استان با احتساب جزایر به حدود ۲۳۷۰ کیلومتر میرسد. برای درک این وسعت کافی است بدانیم کل کشور هلند از استان هرمزگان کوچکتر است و جزیره قشم به تنهایی از بسیاری کشور مستقل جهان بزرگتر است. چنین گسترهای یک فرصت استثنایی برای توسعه گردشگری و معرفی میراث فرهنگی محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان نخستین برنامه عملیاتی این ادارهکل را معرفی ظرفیتها و استعدادهای موجود در این پهنه جغرافیایی دانست و گفت: در گام بعدی، احیای بناهای تاریخی در دستور کار قرار دارد تا این بناها علاوه بر حفظ هویت تاریخی، به کانونهای فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند.
او همچنین بر ضرورت پیوند میان میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرد و افزود: هر گردشگر میتواند بهعنوان سفیری برای معرفی فرهنگ جنوب و ایران عمل کند. به همین دلیل تلاش داریم با تقویت این پیوند، ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان را بیش از گذشته در معرض دید گردشگران قرار دهیم.شهرزاد با اشاره به جایگاه صنایعدستی در اقتصاد محلی گفت: احیای صنایعدستی و بازگرداندن آن به چرخه معیشت مردم یکی از برنامههای جدی ما در سال ۱۴۰۵ است. صنایعدستی علاوه بر ارزش اقتصادی، روایتگر بخشی از فرهنگ و هویت بومی هستند و هرچه بتوانیم اقتصاد گردشگری و صنایعدستی را فعالتر کنیم، به همان میزان میراث فرهنگی نیز تقویت و پایدارتر خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پل تاریخی لاتیدان، گفت: این پل یکی از بناهای منحصربهفرد جهانی و از مهمترین آثار تاریخی استان به شمار میرود؛ به همین دلیل نیز در اولویتهای جدی میراث فرهنگی هرمزگان قرار گرفته است.
او افزود: مطالعات تخصصی، رایزنی برای انجام کاوشهای باستانشناسی و بررسیهای معماری این اثر آغاز شده و موضوع حفاظت از پل و تعیین تکلیف کاربری اراضی اطراف آن نیز در دستور کار قرار دارد.
شهرزاد اظهار کرد: تلاش میکنیم با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و همچنین بخش خصوصی، اعتبارات لازم برای مرمت و احیای پل تأمین شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به احتمال پیشینه تاریخی قدیمیتر پل لاتیدان نسبت به دوره صفوی نیز اظهار کرد: بررسیهای علمی و کاوشهای تخصصی میتواند ابعاد تازهای از تاریخ این بنا را روشن کند.
او درباره وضعیت عمارت کلاهفرنگی بندرعباس گفت: از ابتدای آغاز مسئولیتم، موضوع احیای این بنا در دستور کار قرار گرفته و تلاش داریم این مجموعه با کاربری فرهنگی و موزهای احیا شود.
شهرزاد افزود: برنامهریزیهایی برای تبدیل این مجموعه به موزه اسناد تجاری، دریانوردی و دیپلماسی اقتصادی ایران در خلیج فارس انجام شده و مذاکراتی نیز با دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در خصوص واگذاریهای بناهای تاریخی نیز اظهار کرد: برخی تفاهمنامههای گذشته نیازمند بازنگری است و تلاش میکنیم ضمن حفظ بناها، مشارکت بخش خصوصی نیز در چارچوب ضوابط قانونی ادامه یابد.
او تأکید کرد: هدف این است که هم بناها حفظ و احیا شوند و هم بخشی از بار مالی نگهداری آثار تاریخی از دوش دولت برداشته شود.
شهرزاد همچنین با اشاره به موزه مردمشناسی خلیجفارس بندرعباس گفت: این موزه از نظر موقعیت و ظرفیت یکی از فضاهای ارزشمند فرهنگی استان است، اما در شأن مردم هرمزگان نیست و نیازمند بازسازی و احیا است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: بخشی از اعتبارات ملی برای بازسازی این مجموعه پیشبینی شده و هماهنگیهایی نیز با شهرداری و بخش خصوصی در حال انجام است تا محدوده اطراف موزه به یک محور فرهنگی تبدیل شود.
او اظهار کرد: مطالعات اولیه سرمایهگذاری انجام شده و امیدواریم طی ماههای آینده عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.
شهرزاد همچنین درباره حفاظت از بناهای تاریخی در شرایط بحرانی توضیح داد: ۳۷ اثر تاریخی شناسایی شده و برای آنها نشان «سپر آبی» نصب شده است تا این بناها مشمول دستورالعمل زمان جنگ شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای تاریخی استان خاطرنشان کرد: رسانهها بخشی از خانواده میراث فرهنگی هستند و بدون همراهی آنها، امکان حفاظت و معرفی شایسته داشتههای تاریخی هرمزگان وجود ندارد.
