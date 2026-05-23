بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سلیم محمدی روز شنبه 2 خردادماه 1405 با اشاره به اهمیت آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه در صنعت گردشگری اظهار کرد: با توجه به نقش کلیدی تأسیسات گردشگری در ارائه خدمات به گردشگران و لزوم حفظ پایداری این خدمات در شرایط اضطراری، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و علمی برای فعالان این حوزه امری اجتنابناپذیر است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان، افزود: این دوره آموزشی با همکاری مؤسسه آموزشی مشق آفرینش، انجمن مدیریت سبز ایران و بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران طراحی شده است و هدف از آن، توسعه مهارتهای مدیریت بحران و ارتقای تابآوری زیرساختهای گردشگری استان در مواجهه با چالشهای احتمالی است.
او با تأکید بر لزوم حضور فعالان این حوزه در رویداد مذکور تصریح کرد: این دوره آموزشی بهصورت کاملاً رایگان برگزار میشود و در پایان به شرکتکنندگان، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.
محمدی افزود: دوره تخصصی «مدیریت بحران و افزایش توان تاب آوری» روز دوشنبه، چهارم خرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶:۳۰ بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
