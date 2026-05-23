به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر زارعی، معاون میراثفرهنگی استان هرمزگان، روز شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه باهدف بازخوانی تأثیرات جنگ رمضان بر میراثفرهنگی کشور و ترویج فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی برگزار شده است.
معاون میراثفرهنگی استان هرمزگان افزود: «ایستاده در غبار» شامل مجموعهای از تصاویر مستند از آثار تاریخی است که در دوران جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، متحمل آسیبهای گوناگون شدهاند.
او خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا ۷ خردادماه، همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۷ پذیرای عموم علاقهمندان، پژوهشگران و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایرانزمین در محل حمام گلهداری بندرعباس خواهد بود.
زارعی در ادامه از تداوم برگزاری این نمایشگاه در سایر نقاط استان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع، برنامهریزیهای لازم برای انتقال این نمایشگاه به شهر بستک انجامشده است تا فرصت بازدید برای مردم شریف این منطقه نیز فراهم شود.
معاون میراثفرهنگی استان هرمزگان همچنین با اشاره به رویکرد تعاملی این ادارهکل با مراکز فرهنگی استان افزود: در راستای همافزایی بیشتر و گسترش مخاطبان، هفته آینده با مشارکت و همکاری مرکز اسناد تاریخی بندرعباس، این نمایشگاه در محل این مرکز نیز برپا خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما