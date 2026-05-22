حملات آمریکا و اسراییل نشان داد که زنگ خطر برای آثار جهانی به صدا درآمده است/ تخریب میراث ایران، خسارت به حافظه تاریخی بشریت است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، شماری از دانشگاهیان و پژوهشگران برجسته بریتانیایی، مدیران موزهها و اعضای پیوسته فرهنگستان بریتانیا، در نامهای که در روزنامه تایمز منتشر شده است، نگرانی عمیق خود را نسبت به آسیبهای گزارششده به میراث جهانی ایران در جریان درگیریهای اخیر ابراز کردند و خواستار توجه فوری جامعه جهانی به حفاظت از این سرمایه تمدنی شدند.
در این نامه، به خسارتهای واردآمده به مجموعه تاریخی کاخ گلستان در تهران و شماری از بناهای پیرامون میدان تاریخی نقشجهان اصفهان، از جمله مسجد امام، عمارت عالیقاپو و کاخ چهلستون اشاره شده است. همچنین امضاکنندگان از تخریب کامل یکی از بناهای میراث فرهنگی در خرمآباد خبر دادهاند؛ رخدادی که از نگاه آنان، نشانهای نگرانکننده ا امنیت میراث تاریخی ایران در شرایط جنگی است.
نویسندگان این بیانیه تاکید کردهاند که تهدیدها صرفا به حملات مستقیم محدود نمیشود، بلکه پیامدهای زیستمحیطی ناشی از آسیب به مخازن نفت و پالایشگاهها نیز میتواند آثار تمدنی ایران را با خطراتی بلندمدت و جبرانناپذیر مواجه سازد. بر همین اساس، محوطههای جهانی و شاخصی همچون تختجمشید، پاسارگاد، سنگنگارههای بیستون، نقشرستم و بیشاپور، در معرض آسیبهای ناشی از آلودگیهای شیمیایی و فرسایش محیطی قرار گرفتهاند. بناها و محوطههای زرتشتی در یزد و پیرامون آن نیز از دیگر نقاطی هستند که در این نامه، نسبت به آینده آنها ابراز نگرانی شده است.
امضاکنندگان تصریح کردهاند که تخریب یا آسیب به این آثار، لطمهای به میراث مشترک بشریت و حافظه تاریخی جهان به شمار میرود؛ میراثی که طی هزاران سال، بخشی از هویت فرهنگی تمدن انسانی را شکل داده است.
در میان چهرههای امضاکننده، نام شماری از برجستهترین متخصصان مطالعات ایرانی و تاریخ هنر خاورمیانه دیده میشود؛ از جمله پروفسور لادن اکبرنیا از موزه فیتزویلیام، دکتر لیندسی آلن از کینگز کالج لندن، پروفسور علی انصاری و دکتر وستا سرخوش کورتیس از مؤسسه مطالعات ایرانی بریتانیا، پروفسور سوزان بابایی از مؤسسه هنر کورتولد، دکتر پل کالینز از موزه بریتانیا و نیز پروفسور جان کورتیس، پروفسور رابرت هیلنبرند، پروفسور آلموت هینتسه و پروفسور نیکلاس سیمز-ویلیامز؛ چهرههایی که همگی از اعضای پیوسته فرهنگستان بریتانیا و از معتبرترین مراجع علمی حوزه ایرانشناسی و میراث فرهنگی به شمار میروند.
در این میان، نقش محوری این ابتکار را پروفسور جان کورتیس برعهده داشته است؛ پژوهشگر برجسته باستانشناسی ایران و رئیس پیشین بخش خاورمیانه موزه بریتانیا که دههها از عمر علمی خود را صرف مطالعه، معرفی و حفاظت از میراث تاریخی ایران کرده است.
کورتیس که پژوهشهایش طیف گستردهای از دورههای عیلامی، عصر آهن و هخامنشی را دربرمیگیرد، از مهمترین چهرههای علمی مؤثر در شکلدهی به فهم معاصر از تمدن ایران باستان به شمار میرود. او طی سالهای گذشته، علاوه بر فعالیتهای دانشگاهی و پژوهشی، در عرصه همکاریهای بینالمللی، حمایتهای موزهای و حفاظت میدانی از آثار تاریخی ایران نیز حضوری فعال و اثرگذار داشته است.
انتهای پیام/
نظر شما