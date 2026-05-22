۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸

جشنواره کوچ عشایر مغان با حال و هوای وحدت ملی برگزار می‎‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: امسال جشنواره کوچ عشایر مغان متناسب با شرایط کشور و در راستای وحدت ملی برای دفاع از وطن و بیعت مرزداران غیور عشایر شاهسون با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری با اشاره به اینکه فردا شنبه دوم خرداد ماه 1405 جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان در شهر جعفرآباد بیله‌سوار برگزار می‌شود، گفت: جشنواره امسال با توجه به شرایط حاکم در کشور، شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان و مردم بی‌گناه، با شکلی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‎‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: جشنواره امسال با مدیریت و هماهنگی فرمانداری شهرستان بیله‌سوار و امور عشایری برگزار خواهد شد و معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی عشایری و هنر سایر هنرمندان صنایع‌دستی استان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، جزو برنامه‌های این جشنواره است.

او تاکید کرد: وحدت ملی از مهم‌ترین رکن‌های جشنواره امسال است و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری، ویژه برنامه بیعت مرزداران غیور عشایر شاهسون با رهبر معظم انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عشایر از جمله برنامه‌های این جشنواره خواهد بود.

جباری ادامه داد: جعفرآباد مغان روز شنبه دوم خردادماه میزبان جشنواره کوچ عشایر است و عموم علاقمندان می‌توانند از این جشنواره بازدید کنند.

کد خبر 1405030100026
توحید سیف
دبیر مهدی ارجمند

