به گزارش خبرنگار میراث آریا، چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1405 همزمان با هفته میراثفرهنگی، کارگاه کاوشگران کوچک در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
معاون میراثفرهنگی استان اردبیل در حاشیه این کارگاه گفت: کودکان حاضر در این کارگاه میراثبانان کوچکی هستند که در تورهای مختلف آموزشی از بناهای متعدد تاریخی حضور داشته و با اهمیت میراثفرهنگی و صیانت از آن آشنا شدهاند.
علیرضا دباغ عبداللهی افزود: در کارگاه کاوشگران کوچک شرکتکنندگان با نحوه کاوش آشنا شدند، نسلی که کاوشگری در تاریخ را باید بشناسد و ارزش چیزی که به عنوان میراثفرهنگی برای ما باقی مانده است را تشخیص دهد.
او با ابراز امیدواری برای اجرای بیشتر چنین برنامههایی در سطح استان و کشور، تاکید کرد: این برنامه نسل جدید را با اهمیت تاریخ و گذشته آشنا میکند و میتواند پاسخ مناسبی برای نسلی بدهد که هویت طلب خواهد بود.
کارگاه کاوشگران کوچک توسط اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و با همکاری گروه اردبیلگرافی برگزار شد و آشنایی با باستانشناسی و کاوش، آشنایی با نقالی و شاهنامه خوانی و همچنین تقدیر از میراثبانان کوچک از جمله برنامههای این کارگاه بود.
انتهای پیام/
نظر شما