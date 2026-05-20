کهنه قلعه مشگین‌شهر از کم‌نظیرترین آثار تاریخی کشور است/ رفع موانع سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دارد

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی در بازدید از کهنه قلعه در مشگین‌شهر این بنا را از کم‌نظیرترین آثار تاریخی کشور توصیف کرد و از حمایت برای سرمایه‌گذاری در این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مجموعه تاریخی کهنه قلعه در شهرستان مشگین‌شهر، گفت: این اثر تاریخی که قدمت آن به دوره ساسانیان برمی‌گردد یکی از کم‌نظیرترین آثار تاریخی کشور به ویژه به لحاظ داشتن شناسنامه مشخص از نظر تاریخ احداث بنا و کاربری آن است.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی افزود: این مجموعه توسط صندوق به سرمایه‌گذار دارای اهلیت واگذار شده است و باید در اسرع وقت با همکاری میراث‌فرهنگی استان شرایط را برای سرمایه‌گذار فراهم و موانع موجود در مسیر احیای این اثر را رفع کنیم.

او تاکید کرد: کهنه قلعه این ظرفیت را دارد که به عنوان یک جاذبه گردشگری و نماد میراث‌فرهنگی و گردشگری مشگین‌شهر در سطح ملی و منطقه‌ای نقش ایفا کند و در توسعه صنعت گردشگری و معرفی میراث‌فرهنگی به مردم موثر باشد.

ضرغامی ادامه داد: این اثر در طول تاریخ کاربری‌های مختلفی داشته است و احیای آن در داخل شهر مشگین‌شهر می‌تواند اقدام مهمی در راستای احیای بناهای تاریخی باشد.

