به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مجموعه تاریخی کهنه قلعه در شهرستان مشگینشهر، گفت: این اثر تاریخی که قدمت آن به دوره ساسانیان برمیگردد یکی از کمنظیرترین آثار تاریخی کشور به ویژه به لحاظ داشتن شناسنامه مشخص از نظر تاریخ احداث بنا و کاربری آن است.
مدیرعامل صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی افزود: این مجموعه توسط صندوق به سرمایهگذار دارای اهلیت واگذار شده است و باید در اسرع وقت با همکاری میراثفرهنگی استان شرایط را برای سرمایهگذار فراهم و موانع موجود در مسیر احیای این اثر را رفع کنیم.
او تاکید کرد: کهنه قلعه این ظرفیت را دارد که به عنوان یک جاذبه گردشگری و نماد میراثفرهنگی و گردشگری مشگینشهر در سطح ملی و منطقهای نقش ایفا کند و در توسعه صنعت گردشگری و معرفی میراثفرهنگی به مردم موثر باشد.
ضرغامی ادامه داد: این اثر در طول تاریخ کاربریهای مختلفی داشته است و احیای آن در داخل شهر مشگینشهر میتواند اقدام مهمی در راستای احیای بناهای تاریخی باشد.
