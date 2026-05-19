به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه جاری در نشست گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها، گفت: عمومی‌سازی حوزه میراث‌فرهنگی یکی از اولویت‌های مهم در راستای جلب مشارکت مردمی است و احیای بافت و بناهای تاریخی با همکاری شهروندان ممکن خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه اصلی‌ترین ارزیاب عملکرد ما مردم هستند، افزود: در این راستا ضرورت دارد که اقدامات اداره کل در حوزه میراث‌فرهنگی در راستای همراه کردن مردم تبیین و آثار تاریخی استان معرفی شود.

او تاکید کرد: توان فنی تیم معاونت میراث‌فرهنگی استان اردبیل از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است و برنامه‌محوری در این حوزه می‌تواند موجب شکوفایی هرچه بیشتر و عملکرد هرچه بهتر حوزه میراث‌فرهنگی استان باشد که در دستور کار قرار دارد و در همه حوزه‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

جباری ادامه داد: برخی از بناهای تاریخی استان با گره‌هایی در زمینه بازسازی و مرمت مواجه هستند و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل در حوزه میراث‌فرهنگی رفع این مشکلات و اقدامات اساسی در راستای احیای حمام‌ها و بناهای تاریخی خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی تصریح کرد: روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی فرصتی برای توجه به فعالان این حوزه و جلب توجه عمومی به مقوله میراث‌فرهنگی است و باید از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشیم.

