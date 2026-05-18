به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان سرعین، گفت: در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای هر شهرستان نظام مسائل تهیه شده و اعتبارات براساس اولویتهای به دست آمده هزینه میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: مزیت اصلی شهرستان سرعین حوزه گردشگری است و انتظار داریم در سرعین اعتبارات شهرستانی با توجه ویژه به این صنعت اختصاص پیدا کند تا شاهد توسعه گردشگری باشیم.
او تاکید کرد: وضعیت غارهای تاریخی دستکند کنزق در شهرستان سرعین به عنوان یک جاذبه فرهنگی مطلوب نیست و با اختصاص اعتبارات ویژه برای این محوطه تاریخی میتوانیم شاهد تبدیل کنزق به عامل توسعه گردشگری سرعین باشیم.
جباری با اشاره به سایر برنامههای اداره کل میراثفرهنگی برای سرعین، ادامه داد: در سالهای گذشته، ظرفیت ویژه سرعین برای عرضه و فروش صنایعدستی مورد غفلت قرار گرفته و با توجه به تولید محصولات مرغوب صنایعدستی در مناطق مختلف استان و گردشگرپذیری سرعین، این شهر توریستی میتواند به محلی برای عرضه تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل ضمن تاکید به برنامهریزی برای ایجاد ساختمان صنایعدستی در سرعین و لزوم همکاری همه جانبه در این راستا، ادامه داد: روستاهای دارای ظرفیت سرعین نیز فرصت ویژهای برای توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین هستند و با تخصیص اعتبارات و همکاری بنیاد مسکن میتوانیم کانونهای جدید جذب گردشگر را در این شهرستان تعریف کنیم.
