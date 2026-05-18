۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۰

نظام مسائل شهرستان‌های اردبیل در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه شده است

نظام مسائل شهرستان‌های اردبیل در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه شده است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن شرکت در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سرعین از تهیه نظام مسائل برای همه شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سرعین، گفت: در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای هر شهرستان نظام مسائل تهیه شده و اعتبارات براساس اولویت‌های به دست آمده هزینه می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: مزیت اصلی شهرستان سرعین حوزه گردشگری است و انتظار داریم در سرعین اعتبارات شهرستانی با توجه ویژه به این صنعت اختصاص پیدا کند تا شاهد توسعه گردشگری باشیم.

او تاکید کرد: وضعیت غارهای تاریخی دستکند کنزق در شهرستان سرعین به عنوان یک جاذبه فرهنگی مطلوب نیست و با اختصاص اعتبارات ویژه برای این محوطه تاریخی می‌توانیم شاهد تبدیل کنزق به عامل توسعه گردشگری سرعین باشیم.

جباری با اشاره به سایر برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی برای سرعین، ادامه داد: در سال‌های گذشته، ظرفیت ویژه سرعین برای عرضه و فروش صنایع‌دستی مورد غفلت قرار گرفته و با توجه به تولید محصولات مرغوب صنایع‌دستی در مناطق مختلف استان و گردشگرپذیری سرعین، این شهر توریستی می‌تواند به محلی برای عرضه تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ضمن تاکید به برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختمان صنایع‌دستی در سرعین و لزوم همکاری همه جانبه در این راستا، ادامه داد: روستاهای دارای ظرفیت سرعین نیز فرصت ویژه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین هستند و با تخصیص اعتبارات و همکاری بنیاد مسکن می‌توانیم کانون‌های جدید جذب گردشگر را در این شهرستان تعریف کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022802051
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha