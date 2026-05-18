به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز 28 اردیبهشت ماه 1405 در جلسه کارگروه زیرساخت‌های گردشگری استان که با حضور معاون امور عمرانی استانداری و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، گفت: روستای هدف گردشگری موئیل در شهرستان مشگین‌شهر کاندیدای ثبت در زنجیره جهانی بهترین روستاهای گردشگری است و رفع نواقص موجود در زیرساخت‌های این روستا در اولویت قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی اقدامات بسیاری در این روستای هدف گردشگری انجام شده اما لازم است که این اقدامات با تکمیل نواقص به سرانجام برسد.

او تاکید کرد: روستای موئیل در دامنه کوه مقدس سبلان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، فرهنگی و بومی بهره می‌برد و جهانی شدن این روستا می‌تواند تاثیر بسزایی در معرفی پتانسیل گردشگری استان و جلب توجه گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.

جباری با اشاره به سایر مسائل مطرح شده در جلسه کارگروه زیرساخت‌های گردشگری استان، ادامه داد: ساماندهی کاربری‌های نامناسب در مسیرهای گردشگری از جمله مسیر اردبیل به سرعین و بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز برای چند پروژه در حال اجرای گردشگری از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و درمورد آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

فرهاد سبحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل نیز در این جلسه بر لزوم تسریع روند اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز در روستای هدف گردشگری موئیل و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط در این راستا تاکید کرد.

