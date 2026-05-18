۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۰

تاکید بر رفع مشکلات زیرساختی موئیل در جلسه کارگروه زیرساخت‌های گردشگری استان اردبیل

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: مسائل و مشکلات زیرساختی روستای گردشگری کاندیدای ثبت جهانی موئیل در جلسه کارگروه زیرساخت‌های گردشگری بررسی و بر رفع آنها در اسرع وقت تاکید شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز 28 اردیبهشت ماه 1405 در جلسه کارگروه زیرساخت‌های گردشگری استان که با حضور معاون امور عمرانی استانداری و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، گفت: روستای هدف گردشگری موئیل در شهرستان مشگین‌شهر کاندیدای ثبت در زنجیره جهانی بهترین روستاهای گردشگری است و رفع نواقص موجود در زیرساخت‌های این روستا در اولویت قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی اقدامات بسیاری در این روستای هدف گردشگری انجام شده اما لازم است که این اقدامات با تکمیل نواقص به سرانجام برسد.

او تاکید کرد: روستای موئیل در دامنه کوه مقدس سبلان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، فرهنگی و بومی بهره می‌برد و جهانی شدن این روستا می‌تواند تاثیر بسزایی در معرفی پتانسیل گردشگری استان و جلب توجه گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.

جباری با اشاره به سایر مسائل مطرح شده در جلسه کارگروه زیرساخت‌های گردشگری استان، ادامه داد: ساماندهی کاربری‌های نامناسب در مسیرهای گردشگری از جمله مسیر اردبیل به سرعین و بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز برای چند پروژه در حال اجرای گردشگری از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و درمورد آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

فرهاد سبحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل نیز در این جلسه بر لزوم تسریع روند اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز در روستای هدف گردشگری موئیل و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط در این راستا تاکید کرد.

توحید سیف
دبیر محمد آوخ

