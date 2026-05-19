به گزارش خبرنگار میراث آریا، سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ و همزمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی، نشست ارائه گزارش اقدامات حفاظتی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در ایام جنگ با شعار «پیشگیری ضامن بقای میراث» در نگارخانه خطایی اردبیل برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل در این نشست گفت: روز جهانی موزه‌ها اهمیت موزه‌ها را در سطح دنیا نشان می‌دهد و این روز فرصتی برای تفکر درمورد موزه‌ها و اقدامات جدید لازم درمورد آنها است.

علیرضا دباغ عبداللهی افزود: اتفاقات افتاده در جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که موزه‌ها و بناهای تاریخی هرلحظه می‌توانند در خطر آسیب‌های جنگی قرار داشته باشند و این موضوع اهمیت اقدامات پیشگیرانه را افزایش می‌دهد.

او با اشاره به اقدامات انجام شده پیش از جنگ و حین جنگ در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، تاکید کرد: حفاظت پیشگیرانه، اقدامات حین جنگ و اقدامات پس از آن یک پروسه است که اماکن تاریخی و موزه‌ها باید آن را مد نظر قرار دهند.

در این نشست گزارش اقدامات حفاظتی در زمینه ارزیابی و پایش محیطی، پاکسازی فضاها و آثار، تعمیر و تجهیز موزه، اقدامات در راستای حفاظت و مرمت اضطراری در بناها و تزیینات، مقابله با آفات موزه‌ای و بازبینی و ساماندهی اشیا تاریخی و فرهنگی در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی ارائه شد.

انتهای پیام/