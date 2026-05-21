میراث شهدا، سند هویت ملی ایران است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در جریان دیدار با خانواده شهید طالبی که روز گذشته، ۳۰ اردیبهشتماه با حضور جمعی از مدیران استانی و مسئولان محلی بافق برگزار شد، سید محمد رستگاری، هدف از این دیدار را تبیین پیوند میان هویت ملی و فرهنگ شهادت دانست و اظهار کرد: شهدا ارزشمندترین میراث ماندگار این مرز و بوم هستند و صیانت از آرمانهای آنها، همردیف حفاظت از اصالتهای تاریخی و فرهنگی جامعه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد با اشاره به جایگاه شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در تثبیت امنیت کشور، تصریح کرد: دستگاههای فرهنگی موظفاند سیره و راه این شهدا را به عنوان میراثی زنده و الگوپرداز برای نسلهای آینده مستندسازی و ترویج کنند.
در پایان این دیداد، با اهدای لوح یادبود، از استقامت و نقش خانواده معظم این شهید در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تجلیل شد.
